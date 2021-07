Sok szülőnek újra meg kell tanulnia a gyermektől való elválást

Újra nyitnak az irodák, egyre többen vannak az oltottak, és megnyitottak a táborok, illetve elérhetők a nyári gyermekfelügyeletet biztosító nevelési intézmények szolgáltatásai is: sok család szinte a teljes járvány minden egyes óráját együtt töltötte, így elméletileg örömmel ragadják meg az új helyzetben rejlő lehetőségeket, amelyeknek a gyerekek is örülnek. Ennek ellenére sok szülő nehezen éli meg a mostani elválást gyermekétől, folyamatos aggodalommal tölti el, mit csinálhat gyermeke nélküle – ami nem is csoda azt követően, hogy hónapokon, vagy akár több mint egy éven át is minden percben maga mellett tudhatta őt, ennek minden előnyével és hátrányával együtt, írja az NBC News.

Szülőnek, gyermeknek is nehéz

Pszichológusok szerint ez átmeneti állapot, a szülők meg fogják szokni azt, hogy távol vannak gyermekeiktől.

"A gyerekek szüleiket figyelik, hogy megtudják, hogy tudnak megbirkózni és eligazodni a helyzetekben" – mondja Earl Turner gyermekpszichológus, a Pepperdine Egyetem pszichológia tanszékének adjunktusa.

"Ha valaki szorong, vagy verbálisan aggodalmakat fogalmaz meg a szeparációval kapcsolatban, a gyerek ezt érzékeli, és potenciálisan feszültebb lesz"

– tette hozzá.

A szülőknek és a gyerekeknek is nehéz ennyi idő után elbúcsúzni, mondta Mary Alvord pszichológus. És az átlagos szeparációs szorongás intenzívebb lehet, mint azelőtt, hogy a koronavírus felforgatta az életünket.

A dicséret segít

A pszichológus azt javasolja, hogy ha lehetséges, fokozatosan szoktassuk egymást a különléthez. Ez azt is jelentheti, hogy a gyermeket néhány órára rokonhoz vagy különórára visszük, mielőtt egy egész napos programra küldjük. A külön töltött nap után meg kell dicsérni a gyermeket, hogy milyen bátor volt, azok esetében pedig, akik kényelmetlenül érzik magukat az ilyen helyzetekben, igyekezni kell minél kisebb ügyet csinálni az egészből.

Azt, hogy a gyermek nagyon hiányozni fog, nem szabad hangsúlyozni.

Lesznek ugyanis, akik szívesen vetik bele magukat a gyerektársaságba, míg mások nem annyira.

Figyeljünk az igényekre

Ha a szülőnek nehezebb az elválás, érdemes megtalálni azokat a cselekvéseket, amelyek számukra megkönnyítik ezt az időszakot: például a munkatársakkal közösen elköltött ebéd ilyen lehet, de könnyíthetünk magán az elváláson is például azzal, hogy kis feladatok listájával látjuk el a gyermeket. Így ugyanis jobban érezzük majd, hogy gondoskodtunk róla.

Mindezen túl figyeljünk oda a gyermekek igényeire is: ha a kiválasztott program valamiért mégsem felel meg, mert például a tábor mégsem olyan hangulatú, amilyenre gyermekünk vágyott, ne kényszerítsük arra, hogy ott töltse idejét, hanem váltsunk szabadon.

A szakértők arra is figyelmeztetik a szülőket, hogy a gyermektől való elválásnak sok pozitív hozadéka van. Az önállóság elnyerése fontos része a gyermekkornak, amelyet az elmúlt másfél év nehézségek elé állított.

Nyitókép: MTI Fotó: Kallos Bea