Kistapírral bővült az állatkerti óvoda

Egy kistapír a Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb jövevénye. A csíkos apróság hétfőn délután született, és bár máskor az első napokban az újszülötteket még nem láthatja a nagyközönség, az anyaállatot és a kicsit várhatóan már kedden kiengedik a kifutóra, így egy kis szerencsével már a látogatók is megcsodálhatják őket. A tapíroknak otthont adó Dél-Amerika kifutó látképét webkamera is közvetíti az Állatkert honlapján.

Az Állatkert tapírcsaládja a most született kicsivel együtt összesen négy állatból áll. Suki, a 22 éves anyuka 2009 óta él Budapesten, Géza, a 25 éves apuka 2001-ben érkezett, előző utódjuk, a Hada nevű tapírkislány pedig tavaly február 20-án született. Mivel a tapíroknál a vemhességi idő 13 hónap, a két testvér születése között eltelt 16 hónapnyi idő azt jelenti, hogy Suki szinte a biológiailag lehetséges legrövidebb időn belül életet adott az újabb kistapírnak.

Bár a dél-amerikai, más néven síkföldi tapíroknál a felnőttek szinte teljesen egyszínűek, a kicsik csíkosan születnek, és életük első néhány hónapjában csíkosak is maradnak. A csíkok azonban idővel elhalványodnak, bár némelyikük – általában a lábon – foltokban az állatok felnőtt korára is megmarad.

A jövevény nemét egyelőre még nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, ezért nevet is csak később fog kapni – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A tapírok mellett a Budapesti Állatkert sok más lakójánál is gyermekáldás volt az elmúlt időszakban. Samu, a kiselefánt bír a legnagyobb rajongótáborral, de nagy népszerűségnek örvendenek az ázsiai vadkutya kölyök, az éji majom kölyök, a prérikutya kölykök, az ifjú Bennett-kenguruk, a fekete hattyú fiókák és a kis üregi bagoly is. Fiókák nevelnek a veszélyeztetett tarvarjak is.

Nyitókép: Bagosi Zoltan / Állatkert