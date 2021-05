Két és fél tonna mobil gyűlt össze, de nincs megállás

2018 óta mintegy 640 helyszínen, összesen 2,5 tonna mobiltelefon gyűlt össze a Passzold vissza, Tesó! kampányban. A cél, hogy minél több adatmentes, már nem használható mobilkészüléket, GPS-t vagy táblagépet és ezekhez használt töltőket gyűjtsék a résztvevők, hiszen a készülékekből akár tizenhétféle fémet lehet visszanyerni, például aranyat, ezüstöt, palládiumot vagy rezet.

Az egyik legnagyobb problémát szintén a mobiltelefonokhoz használt koltánérc bányászata okozza, amelyet Afrikában vagy Kongóban, veszélyeztetett fajok élőhelyén nyernek ki a földből. Bíró Imola, a KÖVET Egyesület kommunikációs vezetője az InfoRádióban bemutatta az úgynevezett „konfliktusos fémeket”. Közéjük sorolható például a koltánércből kinyert tantál nevű fém, de akár az ón vagy a volfrám is. Mint mondta, ezek bányászata amellett, hogy főemlősök természetes élőhelyét veszélyeztetik, a helyi közösségek érdekeit is fenyegetik. Ugyanis a felszíni bányászat sok esetben fegyveres őrök gyűrűjében,

rabszolga- és gyerekmunka keretében, középkori módszerekkel történik.

Bíró Imola a kampány részleteit ismertetve elmondta, hogy gyűjtőpontot bárki létesíthet, akár egy iskolában vagy irodában, akár egy tárasasházban is, nem kell hozzá más, csak egy gyűjtődoboz kihelyezése, illetve egy előzetes regisztráció a KÖVET Egyesület vagy a Jane Goodall Intézet internetes oldalán, ahol további érdekes háttéranyagok is találhatók, amit meg is küldenek a résztvevőknek.

A legeredményesebb gyűjtők számára a KÖVET Egyesület és a Jane Goodall Intézet is felajánlott eszmei értékű díjakat, mint például csimpánz-örökbefogadást, szakmai előadásokat és egyesületi próbatagságot.

Nyitókép: Unsplash.com