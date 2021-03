Újvidék Szerbia "bringás városának" számít, 290 ezer lakosa közül 40 ezren gyakori kerékpáros közlekedőnek számítanak, a biciklis közlekedési infrastruktúra rohamléptekben fejlődik évtizedek óta. A város nemrégiben úgy döntött, tovább ösztönzi a kerékpárvásárlást, úttörőként az országban, az Újvidéki Kerékpáros Kezdeményezés ötlete alapján - hasonló támogatási kampány már él a szomszédos Montenegróban és Észak-Macedóniában.

Az Európai Kerékpárosok Szövetsége (ECF) már üdvözletét is küldte a kezdeményezésnek - amely mögé a környezetvédelmi tárca is odaállt már -, és továbbra is biztatja Európa városait, hogy kezdeményezzenek hasonlóan progresszív intézkedéseket, hogy csökkenjen a légszennyezettség, ezáltal is egészségesebbé téve az embereket.

Az újvidéki részletek még nem mind ismertek, de az idei évi városi költségvetésben már szerepel mintegy 70 ezer eurónyi dínár a célra - olvasható az ECF.com portálon.

Kerékpár-vásárlási támogatást egyébként már Magyarországon is bejelentettek, de csak elektromos rásegítésű biciklik vásárlásához lehet állami közpénzt kapni. Helyi kezdeményezések azért már vannak, a főváros VI. és VII. kerületében tavaly a Magyar Kerékpárosklub javaslata nyomán úgy döntöttek, hogy a jogosítványszerzési támogatás összegét kerékpárvásárlásra is lehet fordítani. A Magyar Kerékpárosklub egyébként korábban vizsgálta annak lehetőségét, hogyan lehetne ösztönözni a munkavállalókat kerékpáros munkába járásra - kilométerdíjjal a nettó fizetés mellé.

Információink szerint a "Lajtától keletre" viszont az újvidéki az első, városi szintű "mezei biciklis" vásárlási támogatás. Bécsben teherbiciklik vásárlására kapható központi segítség.

