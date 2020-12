Két óriásbolygó, a Jupiter és a Szaturnusz rendkívül közel volt egymáshoz az égbolton, mindösszesen 6 ívperces távolságban. Egy rosszabb szemű ember egy fénylő pontnak láthatta őket – fogalmazott korábban az InfoRádióban Boldog Ádám csillagász, megjegyezve, hogy a Krisztus születését megelőző héten, amikor szintén együttállás volt, picit távolabb látszottak, így ezúttal még látványosabb volt a betlehemi csillag jelensége.

Magyarországról azonban a felhők miatt az átlag megfigyelő számára nem látszott a csillagászati ritkaság. Volt azonban, aki drónt reptetett a felhők fölé, illetve külföldön is készültek fotók a jelenségről.

Legközelebb 60 év múlva várható, hogy két bolygó látszólag ilyen közel kerüljön egymáshoz.

Tulajdonképpen ez látszott. Kinagyítva megfigyelhető a Jupiter a 4 holdjával és a Szaturnusz. Az előtérben egy hargitai fenyő ágai látszanak. Ez csak egy nem túl nagy objektívvel... Közzétette: Fodor István – 2020. december 21., hétfő

f105dec20auf40web #flickr https://t.co/FkiZe82PjX Hello Jupiter and Saturn 2020 dec. 20 UT 16.50 10 min Nikon Z50mod Tele f-105/3.4 Michael Jäger — Michael Jäger (@Komet123Jager) December 21, 2020

I Just Seen The Star Of Bethlehem ✨ Took The Best Picture I Could ? #StarOfBethlehem pic.twitter.com/4utnQtL7a0 — 山₳я?ϰ¢k҉-Uㄥ₮ (@komiza2552) December 21, 2020 Novák Gábor drónt reptetett Dobogókőről – az eszköz 400 méternyi ködön átrepülve, körülbelül 1150 méter tengerszintfeletti magasságból többek között ezt a képet készítette

Volt élő közvetítés, a Google pedig tegnap animált logóval köszöntötte keresőoldalán a "nagy együttállást".

Look out at the night sky ? Seeing double? Don't worry, you're not alone!



For the 1st time in 800 yrs, Jupiter & Saturn will be so visibly close, they'll form a double planet! ??



See this once-in-a-lifetime Great Conjunction with #GoogleDoodle → https://t.co/B2fd2qqUac pic.twitter.com/YgPBXmz7Bn — Google Doodles (@GoogleDoodles) December 21, 2020

Nyitókép: Pixabay