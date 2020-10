Folyamatos bizonytalanságban nő fel az a négyszázezer magyar gyerek, akiknek családjában alkoholfüggő valamelyik szülő: kiszámíthatatlanná válhatnak a mindennapok, hiszen akár egy komoly mélypont után is következhet jobb időszak, de ezt nagy valószínűséggel mélyrepülés követi Frankó András, a Máltai Szeretetszolgálat szenvedélybetegeket segítő szolgálatának vezetője szerint.

"Egy olyan családban, ahol nincs béke és harmónia, a családon belüli erőszak előfordulhat, és elő is fordul sok gyerekkel, bár vannak olyan alkoholbetegek, akik egyáltalán nem agresszívak"

- mondta el a szakember az InfoRádiónak. Sokan inkább kivonulnak a családból, nincsenek jelen, de ez az elhanyagolás, az érzelmi bizonytalanság is valamiféle bántalmazás.

Ezeknek a gyerekeknek nagyon nehéz egészséges felnőtté válniuk, nagy esélyük van a pszichés rendellenességekre, akár a szenvedélybetegségre magára is. "Sok megismételt kutatás igazolja, hogy

az érintett gyermekek harmada közel kerül a szenvedélybetegséghez vagy maga is szenvedélybeteg lesz

később. Ilyen értelemben ez családi örökség" - fogalmazott Frankó András. Fontosnak tartja ugyanakkor kiemelni, hogy az alkoholbeteg szülő nem bélyegez meg, jelöl ki utat egy életre: sokan épp a családi minta miatt tartják magukat távol az alkoholtól.

A szakember szerint az ellátórendszer észlelheti ugyan, hogy efféle probléma van egy családban, de amikorra ennek látványos jelei vannak, az már igencsak előrehaladott állapotot jelent. A társadalomban, a családokban és a szakmában is tabusított ráadásul ezeknek a gyerekeknek a helyzete. A szeretetszolgálatban épp ez ellen igyekeznek tenni: segíteni akarnak abban, hogy az érintettek ne vegyék magukra családok terhét és egészséges kapcsolatokat tudjanak kialakítani.

A gyerekkori segítségnyújtás jegyében már több mesekönyvet összeállítottak, amelyekben ilyen helyzetű főhősök történetei olvashatók,

illetve érintett szülőknek is készült kiadványuk "Szülő mindenek előtt. Szülő mindenek ellenére" címmel is. Arról, hogyan lehet ezekhez a kiadványokhoz hozzájutni, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a témának szentelt honlapján található információ.

Frankó András szerint sok a tennivaló még a téren már csak azért is, hogy társadalmi szinten beszédtémává válhasson az alkoholbeteg szülők és gyermekeik problémaköre. "Az alkoholbetegség is tabunak számít. Ha társadalmilag jutnánk el oda, hogy kimondjuk: ez rengeteg embernek okoz problémát és újratermeli saját magát, akkor lennénk elég intelligensek" - mondta. Alkoholizmusról számokban Az egy főre jutó alkoholfogyasztás tiszta etanolra számított, literekben megadott értéke 2017-ben 9,1 liter volt fejenként hazánkban.

Az alkoholbetegek számát a KSH 389 ezer főre becsülte a tavalyi évben, szakemberek szerint a valóságban két-háromszor többen vannak.

A WHO 2016-os adatai szerint a társadalom egyharmada alkalmi nagyivó hazánkban, másik egyharmad ugyanakkor absztinens.

Az ital átlagosan négy évet vesz el a szenvedélybetegek életéből az Egészségügyi Világszervezet szerint.

Nyitókép: Pixabay