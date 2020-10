Rejtélyes palackposta-üzenetet fogtak ki a Tiszából

A Pet Kupa ötlete Molnár Attila természetfilmes fejéből pattant ki: rengeteg hulladék gyűlik fel a Tiszta árterében, szedjünk össze Pet-palackokat, építsünk hajót belőlük, és rendezzünk egy versenyt úgy, hogy miközben lehajózunk a folyón, ki gyűjt több hulladékot!

2013-ban indult el az első Pet Kupa, idővel egyre nagyobb visszhangja lett a kezdeményezésnek, az idén a rendes egyhetes tiszai túra után a nyár végén még a Bodrogon is megcsinálták az akciót a Pet-kalózok. Forrás: Pet Kupa

Október elején a nyári termés szelektálása közben aztán az egyik palackban különös dolgot találtak. Egy üzenetet! Ráadásul igencsak testhez állót. Nem a messzi múltból jött, de igencsak aktuális. Forrás: Pet Kupa

A palackba zárt üzenet szövege Kedves Idegen!



Fogalmam sincs, hogy ki az, aki majd megtalálja ezt az üzenetet... Az is lehet, hogy nem is fogja ezt megtalálni senki!



Most 2019 van! Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a jövő!



Azért írom ezt a levelet, mert van egy nagy BAKANCSLISTÁM és ez áll rajta: „Útjára engedni egy üzenetet egy palackban!”



Nem tudom, hogy te ki vagy, de most 2019-ben mondjuk úgy, hogy HALDOKLIK A FÖLD... Én szeretnék rajta segíteni, de egyedül ez nem megy! Kérlek! Segíts! Azért kaptuk ezt a Földet, hogy legyen hol élnünk. Én úgy érzem, hogy ezt az "AJÁNDÉKOT" meg kéne becsülnünk. [Itt egy mondatot sajnos elmosott a víz, így nem tudtuk megfejteni.] Nekünk, embereknek ezt mindössze annyival kellene meghálálnunk, hogy nem tesszük tönkre, hanem vigyázunk rá! Az emberek NEM BECSÜLIK MEG A FÖLDET!



Ja – és én ezt GYEREKKÉNT mondom! Gyerekfejjel látom ezt, azt, AHOGY TÖNKREMEGY A FÖLD!



Küldj tovább üzenetként!



És...



Küldj TE üzenetet!



Ja... És kérlek, hogy ezt a palackot ne hagyd a vízben, hanem dobd ki a kukába!



:As2krcs7mL

A Pet-kalózok a következő megjegyzés kíséretében keresik a feladót: „Újabb üzenetet találtunk a Kiskörén kitermelt hulladék válogatása közben! Feladás: 2019. 07. 06. Kézbesítés a Tisza által: 2020. 10. 04.

Azt gondoljuk, megértő kezekbe került az üzenet a Pet Kalózok személyében.

Keressük a levél íróját! Akinek van sejtése, hogy kit rejthet az alábbi kód, ne tartsa magában! :As2krcs7mL”

Nyitókép: Forrás: Pet Kupa