Nyaralótulajdonos-kisokost állított össze az operatív törzs

Az operatív törzs - Müller Cecília országos tisztifőorvos állítása szerint - számos megkeresést kapott a nyaralástervezéssel kapcsolatban. Mivel az operatív törzs a szerdai tájékoztatón elhangzottak alapján "jó szívvel" csak a belföldi nyaralást tudja ajánlani idén, a tisztifőorvos külön szólt azokhoz, akik itthon nyaralóval rendelkeznek, de ott esetleg ez idáig még nem indították be az életet a járványhelyzet miatt.

Az első lépés nyilvánvalóan az őszi víztelenítés utáni "rendszerfeltöltés", ezt követően azonban van mire figyelni, először is arra, nincs-e valahol szivárgás, csőtörés.

"A vízkőtelenítés nagyon fontos" - folytatta. "Az összes csaptelepet erőteljesen vízkőtelenítsük, hiszen most hosszú ideig zárva voltak a nyaralók,

a vízkődarabokban nagyon sokféle kórokozó meg tud bújni."

Ha feltöltöttük hideg vízzel a rendszert, akkor legalább 2-3 percig folyassuk a vizet, amit viszont nem szabad főzésre, fogyasztásra használni, legfeljebb kerti locsolásra, vécéöblítésre.

Aki viszont ősszel feltöltve hagyta a víztartályokat, annak a következő metódust kell követnie:

víz felmelegítése

vízcsere

újbóli felmelegítés legalább 60 Celsius-fokra (az esetlegesen megbúvó Legionella baktériumok ellen)

újbóli 2-3 perces kifolyatás.

A "kihasználatlan hónapok" alatt vastag por is megülheti a bútorokat, tárgyakat, erre az országos tisztifőorvos nedves tisztítást ajánl.

"Tárjuk ki az ablakot, mielőtt elkezdünk takarítani, de

semmi esetre se csináljunk huzatot,

nehogy a por felkeveredjen" - figyelmeztetett Müller Cecília; a porban ugyanis szintén sok kórokozó lehet. "A fűtés hiánya miatt is előfordulhat, hogy nemcsak a környezetünkben megtalálható baktériumok, hanem gombák, penészgombák is megtelepedhetnek. Ezeknek a felkavarása az arra érzékeny személyeknél akár allergiás reakciókat is kiválthat, súlyosabb esetekben komolyabb tünetekkel is számolnunk kell" - tette hozzá.

Ha textíliákkal borítottunk le tárgyakat, azokat mindenképpen ki kell mosni; "a lényeg, hogy kerüljük a por felkavarását".

Ha szőnyeg van, azt odakint kell kiporolni, esetleg nedves porszívóval kezelni, tisztítani.

"Az átfogó takarítást követően viszont már javasolt a kereszthuzat, egy jó alapos átöblítés" - folytatta Müller Cecília.

Akik most újítanának fel, gondolják át!

Akik felújítást terveztek tavaszra, a nyár elejére, azok számára is több figyelmeztetés érvényes:

lakkok, szerves oldószerek, festékek használata esetén 4-6 hétig számolnunk kell azzal, hogy ezekből illékony, veszélyes anyagok párologhatnak

csak jó időben szabad munkához látni, amikor a szellőztetés megoldott (magasabb hőfokon jobb a párolgás)

a felújítás időszakában (főként) gyermekek az adott helyiségben nem altathatók

aki teheti, inkább halassza őszre a felújítást.

Nyitókép: Pixabay