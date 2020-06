Az operatív törzs részleteket is elárult a 37 éves, fiatal elhunyt ügyéről

A Magyarországon elvégzett eddigi bő 217 ezer laboratóriumi koronavírus-vizsgálat mindössze 4027 fertőződésre derített fényt március óta, az elmúlt napon összesen 10 személy jelent meg a statisztikákban, a gyógyulásoknak (2355) köszönhetően már csak 1121 az aktív betegek száma, közülük is 20-nak az állapota súlyos, az elmúlt 24 órában pedig már csak egy koronavírusos halt meg, ez három hónapja a legalacsonyabb szám. Az operatív törzs viszont szerda reggel is összeült és tájékoztatót is tartott, volt miről.

Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa elmondta, a schengeni belső határokon már szabad a forgalom, de például Németországból, Csehországból és Bulgáriából is szabadon be lehet már jönni az országba. Megerősítette, pénteken megszűnnek a horvát korlátozások is.

Az elmúlt 24 órában még mindig több mint 500 hatósági házi karantént rendeltek el, igaz, ezek száma összesen már 9 ezer alá csökkent.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta,

37 éves férfi az elhunyt új - egyetlen - halott.

A fent megismert számokon kívül elmondta még, a fertőzöttek 41 százalékát Budapesten regisztrálták. Összesen 344-en vannak kórházban, 20-an lélegeztetőgépen.

Budapest mellett ugyanakkor már Zala megyében is több mint minden ezredik lakos fertőződött.

Az elhunytakról bővebben is beszélt:

328 a budapesti halottak száma,

ez a többséget jelenti. Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében nincs elhunyt.

A nyárról is külön beszélt, főként a nyaralótulajdonosok felé címezve:

aki ősszel víztelenített, feltöltés után nézze át a szivárgást, vízkőtelenítsen, tisztítson

feltöltés után 2-3 perc kifolyatás következik, locsolásra, vécéöblítésre használható ez a víz

60 fok fölé kell emelni a vízhőmérsékletet, ez elpusztítja a legionellabaktériumokat

a bútorokat nedvesen kell pucolni

szellőztetés a takarítás végéig nem ajánlott, a por és a gombák ugyanis útra kelnek

szőnyegeket kültéren kell tisztítani, nedvesen tisztítani azokat is

lakkot, szerves oldószereket használva (felújításkor) 4-6 hétig számolni kell azzal, hogy ezekből veszélyes anyagok párolognak ki, inkább ősszel kellene felújításokat végezni emiatt, a gyermekeket felújított légtérben inkább ne altassák.

Kérdések

- Van-e olyan intézmény, ahol újra látogatási tilalmat kellett bevezetni, mert fegyelmezetlenség volt?

- Nem érkezett ilyen bejelentés. Azonban nagyon szigorúak a látogatási szabályok.

- Nem kizárható, hogy fellángol a járvány. Van-e erre forgatókönyv? Mi történik, ha visszatér a járvány?

- Az operatív törzs most is dolgozik, rendszeresen értékeli, elemzi az adatokat, a környező országok rendelkezéseinek a hatásait is. Létrejött még a bevetési egység is, amely - ha kitör valahol a járvány - azonnal lép.

- Bátran javasolható-e a külföldi nyaralás?

- A helyzet nem mindenhol azonos. Sok helyen még a pozitív esetek száma is szaporodik. Az itthoni helyzet biztonságos, szívből ajánljuk mindenkinek. Aki külföldre megy, alaposan tájékozódjon az ott uralkodó szabályokról. A konzuli szolgálatok is állnak rendelkezésre.

- Kell-e koronavírusteszt az egészségügyi ellátások előtt?

- Kifejezetten kevés esetben. Ha megtörténik az intézményben az előszűrés, a pretriázs, akkor kiderül, hogy kell-e egyáltalán.

- A 37 éves elhunytnak elvileg nem volt alapbetegsége. Mit lehet tudni róla?

- Tragédia történt az elmúlt napon. Sajnos ilyen eset is van, nagyon gyorsan lezajlott ez az eset, ismerünk a szakirodalomból is ilyeneket. Jellemzően azért az idős, krónikus beteg személyekre támad erősebben a vírus. Vizsgáljuk az esetet járványügyi szempontból, már tegnap megkezdődött ez a munka, felderítettük a környezetét, felderítjük, kiket kell még szűrni, laboratóriumi vizsgálatok sora kezdődik el.

