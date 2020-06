99 éves Fülöp herceg - új fotóval köszöntik

A Buckingham-palota - a brit királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala - közölte, hogy II. Erzsébet királynő férje az uralkodó társaságában, a koronavírus-járvány miatt továbbra is elszigeteltségben tölti a szerdai jeles napot.

Fülöp herceg és 94 esztendős hitvese március óta a London nyugati határában fekvő Windsor ősi, hatalmas kastélyában tartózkodik és a kormány előírásainak megfelelően nem fogadnak látogatókat, még saját családtagjaikat sem.

? This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq