Zivatar, szupercella, jég - kilenc megyére és Budapestre is riasztást adtak ki

Csütörtökön délnyugati áramlással egyre melegebb, de továbbra is labilis levegő érkezik fölénk. Főként az ország északkeleti felén lehetnek nagyobb eséllyel zivatarok, néhol továbbra is kialakulhatnak akár hevesebb zivatarok is jégesővel, károkozó szélrohammal, nagy mennyiségű csapadékkal.

Ami a részleteket illeti erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, amelyből

az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység területén, valamint Budapest tágabb környezetében alakulhat ki többfelé zápor, zivatar.

A déli, délnyugati szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon viharossá fokozódik. Emellett zivatarokban is előfordulhat átmeneti viharos szél. Csütörtök hajnalra 6, 14 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 28 fok között alakul, de északkeleten néhol 19, 21 fok is lehet.

Pénteken hidegfront érkezik, amely többfelé okozhat jelentős csapadékot.

Nyitókép: Pixabay