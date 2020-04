Most különösen nagy jelentősége van a zöldhulladék-égetés betiltásának

„A zöldhulladék égetésének betiltását már régóta szorgalmazza a levegő munkacsoport, s ennek most különösen nagy jelentősége van a koronavírus-járvány idején – mondta Lukács András. – Két ok miatt is. Akit szennyezett levegő ér, az hajlamosabb súlyosabb betegséget elkapni a koronavírus miatt. Egyrészt azért, mert a szervezetét legyengíti a szennyezett levegő, illetve, ha hosszabb távon ki volt téve szennyezett levegőnek, akkor eleve legyengült az immunrendszere. Ezen kívül a rövid ideig tartó magas légszennyezettség is komoly befolyással lehet a szervezetre, számos tapasztalat van arról, hogy ilyen körülmények esetén a kórházi kezelések, a kórházi bejelentkezések száma növekszik. ”

Így folytatta: „További gond, hogy a légszennyező részecskékre, amelyek például fűtésből, lakossági égetésből, közlekedésből és egyéb emberi tevékenységből kerülnek a levegőbe, rátamadhat, sokszor rá is tapad a koronavírus, így terjed. Ilyen esetben a koronavírus akár három órán keresztül is fertőzőképes marad, s viszonylag nagyobb távolságokra is eljuthat.”

Beszélt arról is, hogy szervezetükhöz nagyon sok panasz érkezett az elmúlt években is a zöldhulladék égetése miatt, mondván, hogy nem tudnak szellőztetni, nem tudják a ruhákat sem kitenni, mert egyszerűen áramlik be a füst a kertjükbe, vagy az ablakon keresztül a házba. Ráadásul panaszolták azt is, hogy nem csupán zöldhulladék égetése folyik, hanem abba bedobnak mindenféle éghetőt, szemetet, műanyagot, s ez még tovább súlyosbítja a problémát.”

Hangsúlyozta: önmagában a zöldhulladék égetése is nagyon súlyos légszennyezési problémát okoz, de ha még erre rádobnak műanyagot, egyéb szemetet, akkor nagy mennyiségben kerülnek szó szerint halálos mérgek a levegőbe.”

Lukács András javaslattal élt a zöldhulladék megfelelő tárolásával kapcsolatban: „Elsősorban komposztálni kellene, s ez egy másik, nagyon fontos probléma, hogy olyat égetünk el, ami tulajdonképpen egy nagyon fontos és szükséges anyag, mert a zöldhulladékból humuszt lehet készíteni, s az a talajnak egy nagyon fontos tápja. Tulajdonképpen jót teszünk vele a talajnak, s egy értékes anyagot nem pazarolunk el. A komposztálást kellene népszerűsíteni. Gyakorlatilag mindenütt megoldható, de ha mégsem, akkor az önkormányzatoknak kellene elszállítani. Az önkormányzat egyébként különböző eszközök, például ágdaráló kölcsönadásával is tudná segíteni azt, hogy megfelelő módon kerüljön feldolgozásra a zöldhulladék.

Nyitókép: Forrás: fkf.hu