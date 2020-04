Bíró Lajos elmondta, mikor és hogyan nyithatnak újra az éttermek

Bíró Lajos otthonában tölti a napokat, de az ismert séf, aki több éttermet is visz, már a jövőről is beszélt a Dining Guide gasztronómiai lapnak. A magyar konyha egyik meghatározó alakja szerint legkésőbb egy-két hónap múlva újra kell kezdeni, hiszen túl sokáig nem lehet így vinni tovább az életet.

"Ha megkezdődik a fokozatos visszarendeződés, majd új szabályokat kell felállítani, és inkább tartsuk a másfél méteres távolságot az asztalok között; inkább legyen kezdetben kevesebb munkaerő, kisebb a rezsi, és inkább hajtsunk végre átalakításokat a vendéglátóhelyeken, de az életnek újra kell indulnia" – mondta a séf.

Szerinte az igazán nagy vízválasztó az indulásnál jön majd el gazdasági értelemben az éttermek életében is, mert most minden átalakul, vannak kedvezmények is, és csak akkor lehet látni a valós erőviszonyokat, ha az éttermekbe is visszatér az élet.

"Most rengetegen döntöttek az elbocsátások mellett, sok helyen adnak bérletidíj-kedvezményeket, és vannak kisebb-nagyobb könnyítések, de amikor fel kell állni ebből, és újra fizetni mindent, akkor fog eldőlni, hogy kinek van létjogosultsága ebben a szakmában" – mondta Bíró Lajos.

