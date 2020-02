10 hely, ahol még egy ideig megmarad itthon a hó

Ám a reggeli órákig lehullott hónak csak a hegyekben van esélye túlélésre. Reggel kilenc körül is már csak a magasabb régiókban és az északkeleti határnál volt fagy, de ott is melegszik az idő. Ezzel együtt a csapadék is kelet felé vonul, késő délutánra meg is szűnik, a hónak ezért utánpótlása már nemigen lesz - írta közösségi oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A közlekedést nehezíti, a hőérzetet rontja a csapadék helyét fokozatosan átvevő, viharossá fokozódó északnyugati szél.

Az Időkép térképe szerint (délelőtt 11-kor) a hóvastagság:

Nyitókép: Pixabay