Evolett, Lupitá, Bjárke, Narutó – s valahány név a naptárban

Egyes szülők kifejezetten különleges, ritka nevet szeretnének születendő gyermeküknek, mások hagyományos, ősmagyar nevet választanak. Sokan olyan név mellett teszik le a voksukat, amely külföldön is könnyen érthető – például Dávid, Hanna vagy Kevin –, megint mások a nagyszülő után nevezik el gyermeküket. Az utóbbi években igen népszerű színész, közéleti személyiségek nevét adni keresztnévként. Ilyen lehet a Denerisz, Bájron vagy a Zejnep. De gyakori a bibliai vagy mitológiai név – Jákob, Máté, Mirjám – választása is.

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének honlapján megtalálható a hivatalos névlista, melyen nyomon tudjuk követni mindazokat a neveket, amelyeket az intézet 1997 óta bárki számára anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített, állampolgárságra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Az utónévjegyzék 2009 óta havonta frissül – írja a bama.hu.

Ha valaki mégis olyan nevet adna, amely nem található meg a listában, akkor a nevet hivatalos eljárásban engedélyeztetni kell. Majd nyelvész (névkutató, nyelvtörténész, pszicholingvista, szociolingvista) szakemberekből álló utónévbizottság készít szakvéleményt a kérvényezett névről. Döntésüket több szempont alapján hozzák meg:

A kérvényezett utónevet minden esetben a mai köznyelvi kiejtésének megfelelően, a mai magyar helyesírás szabályai szerint kell bejegyezni, így Maya helyett Maja, Gerald helyett Dzserald, Claudia helyett Klaudia név adható a kisbabának.

Fontos szempont az is, hogy a kérvényezett névről egyértelműen el lehessen dönteni, hogy női vagy férfiutónévről van-e szó.

Az ősmagyarnak tartott utóneveket csak akkor ajánlják bejegyzésre, ha hiteles, írott források alapján tudományosan bizonyítható, hogy a nevet a középkorban személynévként használták.

A szakvélemény elkészítésekor a név jelentését is figyelembe veszik, így nem javasolják például a Nemél, Halaldi, Sánta keresztneveket.

Nem adhatóak olyan név sem, amely hangzásában, jelentésében a gyerek személyiségfejlődésére nézve a későbbiekben vélhetően káros lehet, amely miatt például csúfolhatják, kiközösíthetik őt.

Márkaneveket, művészneveket, családneveket sem támogatnak. A választások környékén például volt valaki, aki Fidesznek akarta volna elnevezni a kislányát. Ez nem ment át végül, mert márkanévnek értékelte a Nyelvtudományi Intézet – írja az Index.

Bekerült viszont jó pár új név is, 2020-ban például már lehet valaki hivatalosan is Verka, Kriszti vagy Böbe. Tovább bővültek az Anna-félék egy Annasárával és egy Annaszofival, de olyan egzotikusabb nevek is bekerültek, mint a Lupitá. Engedélyezték a szanszkrit eredetű Nandinit és Padmát is, vagy épp egyebek mellett a szláv Ljubát és a Daliborkát is.

A férfiaknál bejött például a skandináv Baldur, a japán Narutó és vietnámi Kien is. De angol eredetű nevekkel is erősítettünk, sorakozhatnak már a Parkerek, Emettek vagy Terencek is. Lehet már Raúl is a gyerek. Elég sok héber eredetű név is felbukkan, így például a Hebron, a Mordeháj vagy a Fineás. Ha valaki szlávosabb nevet szeretne a kisfiának, akkor szabadon választhatja már a Zlatkót, a Dárkót vagy épp a Sztefánt.

A 2020-ban engedélyezett új utónevek

Női Férfi Amana Ágas Anisza Alieu Annasára Alperen Annaszofi Amar Arlena Árav Aurora Arif Avani Baldur Boni Berger Böbe Bjárke Brianna Csemen Daliborka Dárkó Deodáta Dijár Didra Dotán Donja Efe Dvora Éhúd Dzsenisz Ékám Egres Eliáb Elanor Emett Elida Fineás Emerina Gerd Estike Gernot Evolett Góvardhan Gália Hebron Hébé Idrisz Hürrem Iláj Ilna Ildár Ira Kien Jara Kieran Jonna Lior Katalea Manaén Keikó Mikáél Kriszti Mordeháj Krisztin Nága Krizia Narutó Lagerta Naszír Lemna Nátániel Lenor Norm Lilibet Obed Lítia Omer Ljuba Óren Lóisz Őze Lorabella Parker Lupitá Rajnáld Meike Raúl Nadina Rollan Nala Romed Nandini Sztefán Nazli Terenc Néle Timó Névia Topoly Norena Trevor Núria Zafer Padma Zenobiusz Pippa Zenon Polla Zlatkó Ragna Zohár Reni Róz Sina Szerah Szimin Sznezsana Szofiána Szohéila Verka Zamina

