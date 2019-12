Valakinek 55 milliót ért ez a napszemüveg

Az előzetesen becsült ár csaknem húszszorosáért, mintegy 140 ezer fontért (55 millió forintért) árverezték el John Lennon egyik híres kerek napszemüvegét a londoni Sotheby's online árverésén.

"Ez a rock and roll történetének egyik leglegendásabb napszemüvege" - mondta Gabriel Heaton, az aukciósház munkatársa.

London, #England

John Lennon’s sunglasses are displayed at Sotheby’s, where they are estimated to sell for £8,000 at auction

