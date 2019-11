Újabb balatoni városban tárgyalnak adóemelésről

Ha a testület támogatja az erről szóló előterjesztést, akkor Balatonfüreden az idegenforgalmi adó a jelenlegi 515 forintról 530 forintra emelkedik - írja a napi.hu.

A 15 forintos növekedés elhanyagolható például egy családi nyaralásánál, a balatonfüredi önkormányzat számára azonban komoly forrásbővülés tekintve, hogy tavaly a város kereskedelmi szálláshelyein közel 730 ezer éjszakát regisztráltak. Egy 15 forintos emelés önmagában közel 11 millió forintos bevételnövekedést jelent ezen a szinten.

A város a tavalyi költségvetésébe 384 millió forint idegenforgalmiadó-bevételt tervezett, idén pedig 400 millió forintot. Ez a 9,7 milliárd forintos mérlegfőösszeg 4,1 százaléka.

Füred 2018-ban a harmadik helyet foglalta el a balatoni régióban az összes szálláshely (tehát nem csak a kereskedelmi) forgalmát tekintve – írta korábban a Balatontipp a KSH adatai alapján.

A régióban messze Hévíz a legnépszerűbb, a dobogó második és harmadik fokán azonban cserélődnek a szereplők. 2018-ban például Siófok volt a második köszönhetően a rengeteg magán szálláshelynek. Korábban Balatonfüredé volt a második hely és Zalakarosé a harmadik.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Siófokon is adóemelésről dönthetnek, ott egyfajta panorámaadóként a vízparti ingatlanok tulajdonosainak kellene mélyebben a zsebükbe nyúlniuk, az adóemelés a következő, november 28-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjai között is szerepel, erről ITT írtunk.

