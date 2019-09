Többféle dolgot is kapunk a nyakunkba - időjárási előrejelzés

Hétfőn a többórás napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és helyenként záporeső is kialakul, egy-egy zivatar is előfordulhat. Napközben egy hidegfront halad át az országon észak felől, amelynek hatására

a délnyugati, déli területek kivételével többfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél

(55-70 km/h), az északi megyékben helyenként viharos (70-90 km/h) széllökések valószínűek, előreláthatólag a déli, kora délutáni órákban egy-egy 90-100 km/h-s széllökésre is van esély gomolyfelhők környezetében, nagyobb valószínűséggel a magasabban fekvő részeken.

Hétfőn délelőtt északkeleten, délután a déli területeken egy-egy zivatar nem zárható ki.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 22 és 27 fok között várható.

Keddre néhány megyére zivatar, az ország teljes északi felére pedig erős szél miatt adtak ki figyelmeztetést - az ország középső részére ráadásul másodfokút. A hőmérsékleti maximumok 20-26 Celsius-fok körül alakulnak.

A hét további részében

Szerdán egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A szél megélénkül, időnként meg is erősödik, estétől viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet általában 20-26 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részein hűvösebb is lehet.

Csütörtökön északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 11-16 fok között alakulnak.

Pénteken és szombaton hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken nem valószínű csapadék, szombaton helyenként előfordulhat zápor. A leghidegebb órákban 3-8 fok lesz, helyenként talaj menti fagy is lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap néhol fordulhat elő zápor. A minimumhőmérséklet 3-8 fok között alakul, helyenként talaj menti fagy is lehet. A nappali maximumok 14-19 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

Nyitókép: Pixabay