Szeptemberben jön a Samsung hajlítható csodája – videó

A Galaxy Fold a Samsung első hajlítható kijelzős okostelefonja, ismertette az InfoRádiónak a HWSW informatikai portál munkatársa. A készüléknek két kijelzője van: egy nagyobb, könyvszerűen félbehajló, ami a telefon összecsukott állapotában belülre kerül, illetve egy kisebb, a telefon külső oldalán található – magyarázta Koi Tamás.

A méretében két mobiltelefonnal felérő modell várhatóan két csúcskategóriás készülék árával is vetekedni fog, Koi Tamás nem tartja kizártnak, hogy a 6-700 ezer, de akár a 800 ezer forintot is el fogja érni. Ezt az is nagyban befolyásolhatja, hogy a modellből több kiadás is piacra fog kerülni, amelyeknél elsősorban a memóriakiépítés térhet el.

A Samsung legnagyobb riválisa, a Huawei szintén bemutatott egy összehajtható kijelzős koncepciót, de annál pont ellenkezően, a külső részen található a kijelző, jegyezte meg a HWSW munkatársa.

A Samsungnak egyébként komoly problémája akadt májusban a Galaxy Folddal. A hajlítható kijelzős okostelefon hivatalos premierje május 3-án lett volna, a cég azonban egy konstrukciós hiba miatt a hónap végéig törölni volt kénytelen a modellre leadott összes előrendelést, miután a kijelző az előzetes tesztek szerint gyakorlatilag egy nap alatt tönkrement.

Nyitókép: Samsung