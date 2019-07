Már tesztelik az ittas vezetőket kiszűrő új rendszert

Legtöbbször három okra vezethetőek vissza az autós balesetek: gyorshajtás, telefonhasználat és ittas vezetés. Ez utóbbit szűrheti ki egy amerikai fejlesztés - a munka már 2008-ban elindult és az amerikai Nemzeti Autópálya Közlekedésbiztonsági Hivatal néhány éve be is mutatta az első (világelső) olyan prototípust, amelyet már egy fejlett alkohol-érzékelő eszközzel szereltek fel. Tavaly év végére eljutottak a tesztekig, Virginia államban vizsgálták a rendszer működését a gyakorlatban. Az adatok értékelése jelenleg is zajlik - írta a hvg.hu.

A DADSS egy alkoholszondán, valamint egy érintésérzékelőn keresztül igyekszik megállapítani, mekkora lehet az autós véralkoholszintje. Ha bármelyik magasabb a kelleténél, az autó egyszerűen nem indul be.

A 2018 szeptemberében kezdődött tesztidőszak során a flottás autókba beszerelt DADSS-sel összesen 4217 órán át közel 70 ezer kilométert tettek meg a sofőrök, miközben 22 770 lélegzés adatait elemezte ki a rendszer.

