Oázis a panelrengetegben: így újíthatod meg fillérekből városi erkélyedet

Ahhoz, hogy valaki kertészkedjen, nincs szükség hatalmas kertre: egy kis balkonra is varázsolhatunk virágzó oázist. Igaz, annyiban nehezebb a dolgunk, hogy nagyon okosan kell gazdálkodni a rendelkezésre álló térrel.

A praktikum a legfontosabb, vagyis jól variálható, többfunkciós bútorokat érdemes beszerezni kis balkon esetén – javasolja a KIKA lakberendezési lánc. Arra is érdemes figyelni, hogy a kinti berendezéseknek bírniuk kell az időjárás viszontagságait is.

Összecsukható asztalt már 16 ezer forintért kaphatunk, összecsukható kerti széket pedig 9 ezer forinttól szerezhetünk be az áruházláncnál. Jó megoldás lehet olyan asztal vásárlása is, amely tároló résszel is rendelkezik, ezzel rengeteg helyet takaríthatunk meg.

Ha nagyobb tér áll rendelkezésünkre, választhatunk balkonszettet is, ez viszont kicsit drágább: 45 ezer forintnál kezdődnek. A terasz berendezésére ez a hónap több szempontból is ideális: a KIKA-tól megtudtuk, hogy minden termék 14 százalék kedvezménnyel lesz megvásárolható április 6-án és 7-én.

A KIKA azt javasolja, a kisebb balkon berendezésénél figyeljünk arra, hogy a teret függőleges irányba is kihasználjuk: a felakasztható virágtartóval például jól járhatunk és egy létra ugyancsak jó választás lehet – a falnak támasztva a lépcsőfokokra kaspókat, kerti díszeket tehetünk, a fal és a létra közti holt teret pedig tárolóként használhatjuk.

A bútorok mellett figyelni kell a kiegészítőkre is: egy-egy dísszel, színes virágtartóval otthonosabbá varázsolhatjuk az erkélyt, ahogy egy asztalterítő vagy néhány díszpárna is feldobhatja a balkont. A színekre azonban figyelni kell: a sötét színek optikailag kicsinyítenek, ezért tőlük a tér nyomottá válik, a világos színek viszont tágítják a teret, így a helyiség nagyobbnak, magasabbnak tűnhet.

Ennyiből rendezheted be az erkélyedet Kerti műanyag szék: 3 999 Ft

Összecsukható szék: 8 990 Ft

Összecsukható asztal: 15 990 Ft

Két üléses pad: 15 990 Ft

Asztalka tárolóval: 17 990 Ft

3 részes balkonszett: 44 900 Ft

(Forrás: KIKA)

Élet a muskátlin túl

Aki valóban oázist szeretne a panelrengetegben, annak érdemes virágokat, zöldségeket, fűszernövényeket ültetnie.

Ehhez sem kell nagy rendelkezésre álló tér: elég, ha beszerzünk néhány kaspót vagy színben egymással harmonizáló, mutatós virágtartó szettet. A sok kicsi helyett választhatunk néhány nagyobb virágtartót is, ezekbe akár epret, vagy paradicsompalántákat is ültethetünk – javasolja a KIKA.

Ha szeretnéd, hogy az erkély egész nyáron színpompás virágokkal legyen tele, érdemes már áprilisban egynyári virágokat ültetni, amelyek folyamatosan, egész nyáron, egészen a fagyokig nyílnak.

Kezdő balkonkertészeknek jó választás lehet például a körömvirág, a büdöske vagy a petúnia.

Fűszernövényeket is ültethetünk, akár cserépbe vagy virágládába is: most kell elvetni - többek között - a borsfű, a majoránna, a bazsalikom, az izsóp, a kakukkfű és a kapor magját – írja Bálint gazda. A fűszernövények ára változatos képet mutat a különböző áruházakban: átlagosan 500-1000 forint körüli összeggel érdemes számolni. Ha epret szeretnénk ültetni, 600-800 forintért kaphatunk palántát.

Májusban már ültethetünk paradicsompalántákat is az erkélyre, érdemes olyan fajtát választani, amelyek nem nőnek nagyon magasra: ilyen például cseresznye- és a koktélparadicsom.

Szintén májusban érdemes elültetni az előnevelt, piacon vagy kertészetekben beszerezhető paprikapalántákat is. Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy a fajtának megfelelő cserépbe ültessük a növényt, van ugyanis, ami mindössze 30 centiméter magasra nő, ám olyant is kaphatunk, amelyik eléri az 1 métert is, és ha túl kicsi a cserép, az nem fog megfelelően fejlődni és termést sem biztos, hogy hoz majd.

Paradicsom- vagy paprikapalántákat már pár száz forintért kaphatunk, érdemes elmenni a legközelebbi piacra. A fővárosban működő kertészetekben és barkácsáruházakban talán valamivel drágábbak, de nem jelentősen: 500-800 forint közötti összegért szerezhetjük be őket.

Vagyis kevesebb, mint tízezer forintból zöldellő kertet varázsolhatunk a legkisebb erkélyre is úgy, hogy közben magunk termelhetjük meg az általunk fogyasztott paradicsomot, paprikát vagy épp epret.

A cikk megjelenését a KIKA Magyarország támogatta.