Durva hiba van az Apple rendszerében

Az Apple korábban folyamatosan hangsúlyozta, hogy náluk biztos nem fordul elő olyan adatbiztonsági probléma, mint amilyen a Google és a Facebook felhasználóit érintette a közelmúltban. Most viszont nekik is szembe kell nézniük egy súlyos hibával: FaceTime egy súlyos hiba folytán lehetőséget ad a távoli hallgatózásra, sőt: a másik akár meg is figyelhető, mindehhez ráadásul fogadni sem kell hívást, a folyamatos csörgés ellenére is láthatóvá és lehallgathatóvá válik az illető és eszközének környezete - írta a hvg.hu az Engadget cikke alapján.

A hiba az iOS 12.1 vagy későbbi rendszerverzióval rendelkező mobilokat és a Mojave-t futtató Mac számítógépeket is érint.

A hiba felfedezését követően az Apple ideiglenesen kikapcsolta a program csoportos hívásokra vonatkozó funkcióját, ugyanis több mint valószínű, hogy a probléma gyökere ott található. A cég közlése szerint a gondot szoftveres frissítés révén még a héten orvosolják, ennek időpontja azonban még nem ismert. A FaceTime addig a készülékeken a beállításoknál kikapcsolható.

