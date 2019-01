A gép utoljára EP 851-es járatszámmal január 13-án, egy iráni belföldi útvonalon szállított utoljára fizető utasokat Záhedánból az ország fővárosába, Teheránba - írta az airportal.hu.

A légitársaságnál a négy 727-es több, mint két évtizedig üzemelt jelentősebb balesetek nélkül. A háromhajtóműves repülőgépeket még az Iránnal szemben bevezetett amerikai szankciók miatt bekövetkezett alkatrészhiány mellett is repülőképes állapotban tudták tartani. A cég azonban tavaly úgy döntött, megválik a mára végleg kiöregedett és elavult típustól.

EP-ASB was going to be retired this evening but was called to log another flight prior her retirement tonight. This is the world's last passenger carrier Boeing 727 can be seen at #Yazd airport prior logging her last flight tonight. pic.twitter.com/PgjbjRMsKU