Több millió eurós kárt okozott egy bosszúálló spanyol nő - videó

Az eset még februárban történt a Madridtól 150 kilométerre északra fekvő Castrillo de Duero településen. Az elkövetőt, aki a borászat korábbi alkalmazottja volt, pénteken vették őrizetbe - jelentette a spanyol média.

A nő azért állt bosszút, mert korábban elbocsátották a Bodegas Cepa 21 nevű ismert borászattól. A vállalkozást vezető José Moro azt mondta: megkönnyebbülést érez, amiért a tettest elfogták, de továbbra sem érti, hogyan követhetett el valaki ekkora "szentségtörést".

