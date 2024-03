Kényszergyógykezelésre küldik az újbudai rendőrgyilkost

Sz. Szilárd észrevételeivel kezdődött a pénteki ülése az újbudai rendőrgyilkosság tárgyalásának a Fővárosi Törvényszéken. Állította, hogy nem dördült el figyelmeztető lövés a lépcsőházból kifelé, és ez szerinte látszik is a felvételeken. Továbbra is vitatja, hogy a tanúk igazat mondtak. Indítékom nem is lett volna. Az én olvasatomban nem is követtem el bűncselekményt, amikor valakinek az életét próbáltam megmenteni – mondta Sz. Szilárd, utalva arra, hogy azért érkeztek meg a XI. kerületi házhoz a rendőrök, mert ő bontókalapáccsal betörte egy idős asszony lakásának a bejárati ajtaját − írja az Index.

A két sértett rendőr közül Kállai Lászlót védője képviselte a tárgyaláson, Dobos László alig pár méterrel a vádlottól foglalt helyet, szó nélkül hallgatta Sz. Szilárd észrevételeit.

A vádlott szerint őt zaklatta egy hölgy, és nem fordítva, valamint Gulyás Mártonnal is összeszólalkozott 2006-ban, amiért Gulyás szerinte akkor a Készenléti Rendőrség előtt a földön feküdve énekelte a Himnuszt. Sőt, egyszer még egy vödör gumicukorral is szerette volna meglepni a XI. kerületi Rendőrkapitányságot, de a kapitány jelezte, hogy nem fogadhatja el. Igyekezett még állatmenhelyeket is támogatni, hajléktalanokat mentett meg a fagyhaláltól.

Nem tartja indokoltnak az elmegyógyintézeti kezelését a továbbiakban, mert kezelőorvosa nem ismeri a bíróságon elhangzottakat, így nem ismerhetik Sz. Szilárd jogos félelmeit. Szerinte nem tudnak érdemben foglalkozni az ő elmeállapotával, mert nem értesülnek a bíróságtól a tárgyalás fejleményeiről. Arra a kérdésre viszont, hogy vitatja-e az elmeállapotát, már nem válaszolt.

Az ügyész szerint elképzelhetetlen, hogy valóban jogos önvédelemről lett volna szó, valamint felhívta a figyelmet arra, hogy Sz. Szilárd következetlenül építette fel a védelmét. Prancz Balázs álláspontja szerint mégsem az önvédelem miatt, hanem Sz. Szilárd kóros elmeállapota adhat okot arra, hogy a vádlott nem büntethető. A bűnismétlés veszélye fennáll, ezért, ezért indítványozta, hogy a vádlottat a vádak alól mentse fel, a kényszergyógykezelését rendelje el.

Borbély Zoltán, Baumann Péter sértetti jogi képviselője viszont nem értett egyet az ügyész álláspontjával. Meglátása szerint Sz. Szilárd értelmes ember, aki nem szenved elmebetegségben, majd jelezte, hogy új elmeorvosi szakértő meghallgatására tesz indítványt. Borbély ugyanis nem ért egyet az igazságügyi szakértő véleményével, szerinte Sz. Szilárd értelmesen válaszolt a bírósági kérdésekre, korábban munkahelye és lakása is volt, ez pedig nem egy súlyos elmeállapotú emberre jellemző.

Ács Tibor, a két sértetti rendőr jogi képviselője Kállai László szavait tolmácsolva mondta, hogy a húszéves tapasztalattal rendelkező egyenruhás nem akarja, hogy a gyógykezeléssel megússza a vádlott a büntetést. Ellenben tart attól is, hogy tíz év múlva, ha az IMEI-ből kiengedik a vádlottat, akkor megkeresné a családját, akik már nem biztos, hogy meg tudnák védeni magukat. Kállai félelme nem lehet alaptalan, hisz a vádlott többször is megfenyegette, valamint őt tette meg bűnösnek azért, amiért most a vádlottak padján ül.

Mikófalvi Ádám, Sz. Szilárd védője az elhangzottakkal szemben viszont úgy értékelte, hogy nem védence, hanem a tanúk elmondásaival kapcsolatban tárt fel ellentmondásokat az eljárás. Az ügyvéd ismertette, hogy a vádlott folyamatosan tagadta a bűnösségét, és kés is csak azért volt nála, hogy az idős hölgyet meg tudja védeni. Nem tett szúró mozdulatokat, csak maga előtt tartotta a kést, ekkor sérülhettek meg a rendőrök a védő szerint, aki később felhívta a figyelmet arra, hogy a lépcsőházban nem állt fenn egyik feltétele sem a bilincselésnek. Ismert, hogy ez volt az a pillanat, ami később a dulakodáshoz vezetett.

Kiemelte, hogy a cselekmény elkövetésekor Sz. Szilárd már kóros elmeállapotban szenvedett, és nem volt tisztában azzal, hogy a kés használata a rendőr halálához is vezethet. Abban viszont egyetértett, hogy védence esetében kényszergyógykezelés elrendelése szükséges, és nem büntethető.

A védői beszéd végén Szabó Judit elutasította az újabb szakértő kirendelését, majd Sz. Szilárd az utolsó szó jogán felszólalva az alábbiakat mondta:

Nem hazudtam semmiben, a mai napig nem volt semmi gond velem. Őszintén sajnálom a történteket, egy baleset volt! Őszintén sajnálom, láttam a családját a tévében, engem is megérintett!