Járókelő halálával végződött az autólopás - videó 18+

A megdöbbentő felvételek csak most kerültek nyilvánosságra, bár az eset még februárban történt az amerikai főváros közvetlen közelében fekvő Baltimore-ban. A 33 éves Shawn Lee Brunson elkötött egy autót, ám egy rendőrjárőr üldözőbe vette.

A száguldás utolsó pillanatait térfigyelő kamera is rögzítette. A tragédia előtt nem sokkal a rendőrt arra utasította a központ, hogy fejezze be az üldözést, aminek ő eleget is tett.

A tolvaj azonban a következő kereszteződésben nem vette figyelembe a piros lámpát és nagy sebességgel ütközött egy másik autóval. A két jármű egy üresen álló épületbe csapódott, amely az autókra omlott. Csakhogy a ház előtt éppen akkor haladt el az 54 éves Alfred Fincher, akit a tolvaj kocsija elütött, majd a leomló ház törmeléke maga alá temetett. A szerencsétlen férfi a helyszínen életét vesztette.

Az 54 éves Alfred Fincher a halála előtti pillanatban. Forrás: X / Brandon

A rendőrök elfogták az autótolvajt, akinek most a lopás és a rongálás mellett még halált okozó gondatlanságért is felelnie kell. Az Egyesült Államokban ezt gépjárművel elkövetett emberölésnek nevezik és nagyjából a gyilkossággal azonos bűntettként kezelik. Az elkövető halmazati büntetésként akár 10 évnyi börtönt is kaphat.

Stolen car being chased by police runs red light causing a horrific accident with a building collapsing pic.twitter.com/cRr9sHVLyO — Crazy Clips (@crazyclipsonly) November 7, 2023

A tragédia utáni pillanatokat egy ugyancsak a helyszínre érkező rendőr testkamerája így rögzítette:

Here is another angle from another officer ??? pic.twitter.com/WwxLkJF9MA — Halil (@halilozbasak) November 7, 2023

A magyar jogrendben ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével halált okoz, egytől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható (az áldozatok számától is függően).