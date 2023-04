Drónokat vetnek be a magyar határon - videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiemelt feladata – az illegális tevékenység megakadályozása érdekében – az ország zöldhatárainak ellenőrzése. Ezeken a határszakaszokon a csempészek a legkülönfélébb módszerekkel, például drónnal, sárkányrepülővel, kisrepülővel próbálják bejuttatni árujukat.

A NAV saját beszerzései mellett most külső forrásból is érkeztek a határ ellenőrzését támogató felszerelések: a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. felajánlásának köszönhetően új drónokkal bővül a pénzügyőrök arzenálja. A három új, nagyértékű drónt Beregdarócon, az ország keleti határán vette át a NAV.

A vállalat felajánlása a drónokat kezelő pilóták kiképzését is magában foglalta. A most munkába álló drónok jól kiegészítik a NAV korábbi beszerzéseit, hiszen ezek az eszközök is elsősorban a műveleti feladatokat támogatják. Míg a speciális ruházat az álcázást, a hőkamerák a csempészútvonalak és csempészmódszerek megismerését, a drónok a felderítési feladatokat segítik ezután.

Nyitókép: Police.hu