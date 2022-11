Tizennyolc év után végeztek ki egy anyagyilkost Texasban

A 61 éves Tracy Beatty méreginjekciót kapott a Huntsville-i börtönben. Helyi idő szerint 18 óra 39 perckor nyilvánították halottnak. A férfit 2004-ben ítélték halálra, mert egy évvel korábban megfojtotta 62 éves anyját.

Bírósági dokumentumok szerint Beatty akkoriban frissen szabadult a börtönből, miután lopás és erőszak miatt ült. Anyjával konfliktusos volt a kapcsolata, ennek ellenére nála lakott. Amikor a nő távozásra szólította fel, megverte, megfojtotta, testét pedig elásta.

Ügyvédjei a kivégzés időpontjának közeledtével azzal az érvvel próbálták megmenteni a férfit, hogy értelmileg akadályozott. Az amerikai legfelsőbb bíróság szerint alkotmányellenes kivégezni azokat az elítélteket, akik képtelenek felfogni büntetésüket.

Beattyt a múlt hónapban két orvos is felkereste, de nem tudtak egyértelmű szakértői véleményt adni, mert a börtönfelügyelet nem távolította el a rab bilincseit.

