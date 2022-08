Fél napon át fanyéllel és fűrészlappal verte volt barátnőjét – képek, videó

A vádirat szerint a vádlott 2019 őszén intim viszonyt alakított ki a sértettel, aki ebben az időben egy X. kerületi lakóházban élt. A vádlott a következő hónapokban hetente több alkalommal is meglátogatta a nőt, akivel azonban egyre erőszakosabban bánt, szidalmazta, többször megpofozta, illetve megtépte a haját. Erőszakos viselkedése miatt a sértett végül megszakította a kapcsolatot a vádlottal, aki azonban ezt nem fogadta el, továbbra is rendszeresen felkereste a nőt a lakásán, és volt, hogy féltékenységében bántalmazta is őt.

Az egyik ilyen alkalommal, 2020. június 15-én hajnalban a vádlott ismét megjelent a X. kerületi lakóháznál, ahol az udvaron vitázni kezdett a sértettel. Ennek során megragadta a nő haját és a földre rántotta, többször megütötte, majd a hajánál fogva a földön húzta. A sértettnek ezután sikerült beszaladnia a lakásába, a férfi azonban ide is követte őt, és csak akkor távozott, amikor a sértett közölte vele, hogy rendőrt hív. A helyszínre érkező rendőrök értesítették a mentőket, akik a sértettet kórházba szállították. A sértett a bántalmazás során könnyebb sérüléseket szenvedett.

A vádlott 2020. július 31-én késő este ismét elment a sértetthez, aki azonban még nem volt otthon. A vádlott leemelte a bejárati ajtón lévő láncot, illetve lakatot, majd bement a lakásba és ott várt a nőre. Amikor a hazaérkező sértett a lakásba lépve ezért felelősségre vonta a vádlottat, szóváltás alakult ki közöttük, ami ismét a nő bántalmazásáig fajult. A vádlott ezt követően, kisebb-nagyobb megszakításokkal, több mint fél napon át bántalmazta a sértettet.

Ennek során puszta kézzel, egy fanyéllel, illetve egy kézi fűrész lapjával is ütlegelte a nőt, majd egy nála lévő tapétavágó késsel fenyegette, később pedig a nő fejét a nyakánál fogva egy szekrényhez ütötte. Amikor a vádlott észlelte, hogy a sértett a bántalmazás során komolyabban megsérülhetett, elhagyta a lakást, a sértett pedig kórházba ment, ahol ellátták a sérüléseit.

A nő által elszenvedett fejsérülések életveszélyesek voltak.

A Fővárosi Főügyészség az 59 éves férfit könnyű testi sértés vétségével, valamint életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádiratban.

Az ügyhöz kapcsolódó alábbi felvételen a 2020. június 15-ei bűncselekmény napján a vádlott látható, ahogyan megközelíti, később pedig elhagyja a X. kerületi lakóházat, majd megérkeznek a mentők.