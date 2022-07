Vádat emeltek a férfi ellen, aki nem ápolta nagymamáját

A vádirat szerint a vádlott egy 21 éves férfi, aki gyermekkorától magatartási nehézségekkel küzdött, későbbi rendszeresen fogyasztott kábítószert. Anyai nagyanyjával abban állapodtak meg, hogy – az akkor állami gondozott fiatal – 18. életévének betöltését követően a nagymama budai lakásába költözhet, a lakhatásért és az eltartásért cserében pedig segít a háztartásban, szükség esetén rokona gondozásában. A nő 2020 áprilisáig alapvetően el tudta látni magát, a szükséges segítséget ekkor még meg is kapta a vele élő unokájától.

2020 áprilisában a nő kórházba került, ahol ellátása során rögzítették a szükséges gyógyszeres kezeléseket, majd állandó otthoni gondozás és ápolás javaslatával hazaküldték. Az unoka, annak ellenére, hogy a gondozást a lakhatásának biztosításának fejében elvállalta, és ez egyúttal vele együtt élő közeli hozzátartozóként kötelessége is volt, teljesen felhagyott a nagyanyja ápolásával és ellátásával, az előírt gyógyszereit nem adta be neki, azok közül volt olyan, amit saját maga szedett be.

A nő állapota rohamosan romlani kezdett, kiszáradt, fertőzést és vérmérgezést kapott. A vádlott tisztában volt nagyanyja egyre súlyosbodó állapotával, tudta, hogy orvosi beavatkozás hiányában a sértett halála a közeljövőben bekövetkezik és tisztában volt azzal is, hogy az őt terhelő gondozási és ápolási kötelezettség elhagyása ezt meggyorsítja és elkerülhetetlenné teszi.

A vádlott anyja gyógyszereket és élelmiszert vitt a lakás ajtajához, ahova fiától tartva nem mert bemenni. Később a körzeti orvossal együtt, a férfi lehetséges agresszív fellépésétől tartva rendőri biztosítás mellett a lakáshoz ment, hogy az orvos megvizsgálja és ellássa a sértettet.

Az idős nőt kórházba szállították, ahol néhány nap múlva meghalt.

A Fővárosi Főügyészség a férfit emberölés bűntettével vádolja. A főügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottat ítélje végrehajtandó börtönbüntetésre és tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

