Durva erőszak lett a biztonságiak és a vendégek szóváltásából – videó

A vádirat szerint a vádlottak közül négyen – egy 31, egy 46, egy 48 és egy 35 éves férfi – egy VII. kerületi szórakozóhely biztonsági szolgálatának tagjaként dolgoztak, közülük ketten biztonsági őrként. Az ötödik, legfiatalabb vádlott, egy 25 éves férfi 2018. március 8-án az édesapjával és testvérével – akik az ügy sértettjei –, vendégként érkezett a szórakozóhelyre, ittas állapotuk miatt azonban nem engedték be őket, ezért a bejáratnál sorban álló vendégeket megkerülve akartak bejutni a helyre. Emiatt köztük és a biztonsági szolgálat tagjai között szóváltás alakult ki.

A szóváltás során a 25 éves vádlott meglökte a biztonsági szolgálat egyik tagját, aki őt erre arcon ütötte. Ezt látva, testvére a 25 éves férfi védelmére kelt, a dulakodás során azonban a biztonsági szolgálat két tagja – a 31 és a 46 éves vádlottak – őt gázspray-vel lefújta, majd a földre vitték és a földön fekvő sértettet többször megrúgták és megütötték. A sértett zúzódásos jellegű sérüléseket szenvedett, de az elkövetés körülményeire figyelemmel, a súlyosabb sérülések lehetősége reálisan fennállt – olvasható a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményében.

Mindeközben a két biztonsági őr – a 48 és 35 éves vádlottak – a másik sértettel, a 25 éves vádlott édesapjával vitatkoztak. A vita itt is dulakodássá fajult, aminek során a sértett elesett. Ezt észlelve, az édesapja védelmére kelve, a 25 éves vádlott ököllel megütötte az egyik biztonsági őrt, aki visszaütött, a másik biztonsági őr pedig gázspray-vel lefújta a fiatalabb férfit, majd ököllel megütötte, amitől a 25 éves vádlott a földre esett. Időközben a fenti verekedése után, az újabb dulakodásba is becsatlakozott a 31 éves vádlott is, aki a földön fekvő 25 éves férfit testszerte, több alkalommal megütötte, megrúgta, illetve megtaposta. Amikor a fiatalabb vádlott megpróbált felállni, a 31 éves biztonsági ember őt tovább bántalmazta. A 25 éves vádlott zúzódásos sérüléseket szenvedett, de a súlyos sérülés kialakulásának veszélye fennállt. Ezután a 31 éves vádlott odament az idősebbik sértetthez, aki még mindig a földön feküdt, és őt is testszerte megrugdosta, aminek következtében a sértett súlyos sérüléseket szenvedett,

maradandó esztétikai, valamint testi fogyatékossága alakult ki.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a 31 éves biztonsági embert maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettével, súlyos testi sértés kísérletével, és csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását, továbbá személy- és vagyonőri foglalkozástól eltiltást indítványoz. A másik három biztonsági személlyel szemben csoportosan elkövetett garázdaság bűntette és könnyű testi sértés vétsége a vád, és felfüggesztett szabadságvesztés az ügyészi indítvány. A kerületi ügyészség a 25 éves férfit csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével vádolja és vele szemben pénzbüntetést indítványoz a vádiratban.

Az ügyhöz kapcsolódó felvételen a verekedés egy részlete látható, ami az ügyészség oldalán tekinthető meg.

Nyitókép: Andranik Hakobyan/Getty Images