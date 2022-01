Aljas csalók jelentette veszélyre figyelmezteti ügyfeleit az OTP Bank

Magyartalan kifejezéseket tartalmazó, nyelvileg botladozó levelekkel bombázzák adathalászok az OTP Bank ügyfeleit - figyelmeztet a pénzintézet.

Az érintetteket a csalók adatfrissítésre kérik, így az óvatlan ügyfelek maguk kínálják tálcán adataikat illetéktelen kezekbe.

A mostani adathalász levél tárgya mindig az alábbi: "Fwd: kérem teljesítse kérését #"

A levél küldője az info@each.com.au vagy a webmaster@each.com.au cím, ezeket a leveleket azonnal, olvasás és válasz nélkül törölni kell - kéri a bank, hozzátéve, a netbankba csak a hagyományos módokon lépjenek be az ügyfelek a továbbiakban is, ne gyanús linkeken keresztül, a csalók ugyanis a netbankhoz hasonló felületet is kialakítottak már, ahol már játszi könnyedséggel elszedhetik a kívánt adatokat.

