Ikertestvérének adta ki magát a lefülelt férfi

A Somogy Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi 2021 márciusában egy liter bor és némi vodka elfogyasztása után ült be élettársa gépkocsijába, amit Siófok belterületén vezetett, amíg a rendőrök meg nem állították.

A vádlott vezetői engedélyét egy korábbi ittas vezetése miatt már bevonták, illetve iratait sem tartotta magánál, ezért a közúti ellenőrzés során a rá megtévesztésig hasonlító ikertestvére adatait diktálta be, ezért a rendőrök hiába kérték le a férfi arcképét a náluk lévő mobileszközre,

esélyük sem volt felismerni a megtévesztést.

A vádlottat a helyszíni intézkedést követően hiteles légalkohol vizsgálatra előállították a Siófoki Rendőrkapitányságra, ahol a férfi magát továbbra is a testvérének kiadva, több okiratot aláírt, és az ittas vezetés tényét is elismerte testvére nevében. A gyanúsítotti kihallgatás előtt azonban a rendőrök gyanút fogtak, majd a valós kilétét firtató kérdésekre a vádlott is elismerte, hogy visszaélt testvére adataival.

Az ügyészség a Siófoki Járásbírósághoz benyújtott vádiratában a férfival szemben börtön fokozatú szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás kiszabására, illetőleg pártfogó felügyelet alkalmazására tett indítványt azzal, hogy a szabadságvesztés végrehajtását a bíróság próbaidőre függessze fel.

Nyitókép: Police.hu