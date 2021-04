Vörös csillagok miatt lépett az ügyészség

Szalóki Zoltán tájékoztatása szerint a 32 éves vádlott "egy hagyományőrzőnek titulált kisebb közösség országos parancsnokának tekinti magát". Vallomása alapján tizenöt évesen, korengedménnyel lépett be egy, a rendszerváltoztatás után alakult pártba, ahol több egykori munkásőrrel is kapcsolatba került. Közösen elhatározták, hogy szabadidejükben ápolni fogják a korábban feloszlatott Munkásőrség hagyományait.

Bár a társaság civil szervezetként történő bírósági bejegyzésére soha nem került sor, annak nevében a vádlott az interneten honlapot, majd 2018-tól közösségi oldalt is működtetett - írta a főügyész. Közlése szerint az itt található bejegyzések illusztrálására az oldal és a honlap üzemeltetője, egyben szerkesztője több esetben is ötágú vöröscsillagot használt, illetve ezt a tiltott önkényuralmi jelképet mint profilképet is alkalmazta.

A főügyész emlékeztetett: a büntető törvénykönyv (Btk.) rendelkezése értelmében aki horogkeresztet, SS-jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy ezeket ábrázoló jelképet a köznyugalom megzavarására alkalmas - különösen az önkényuralmi rendszerek áldozatainak emberi méltóságát vagy kegyeleti jogát sértő - módon nagy nyilvánosság előtt használ, illetve közszemlére tesz, ha súlyosabb bűncselekményt nem valósít meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

Az Egri Járási Ügyészség ennek megfelelően vádat emelt március végén a férfival szemben, és pénzbüntetés kiszabását, valamint az eddig ideiglenesen hozzáférhetetlenné tett jogszabálysértő tartalmak végleges törlését kérte a bíróságtól - tette hozzá Szalóki Zoltán.

