Megvakulhat a Káptalanfán meglőtt hároméves kislány

Lehetséges, hogy részleges látás- és hallásvesztéssel kell leélnie az életét annak a káptalanfai kislánynak, akit a nővére őrjöngő, osztrák szeretője lőtt fejbe egy hónapja. A férfi rárontott volt élettársa családjára, Molotov-koktélt do­bott be az ablakon, majd tüzet nyitott, és lőtt mindenkire, akit csak ért. Többeket is eltalált, a családapa meghalt, de lőtt sérülést szenvedett a volt élettárs, az anyja, sőt a kistestvére is.

Az anyja ölében ülő, három­éves kislányt azóta is kórházban ápolják. Állapota stabil, a gépi lélegeztetőről már lekapcsolták ugyan, de a Bors és a Kisalföld értesülései szerint a gyereknél várha­tóak maradandó hallás- és látáskárosodások. Nem zárható ki a poszttraumás stressz sem, ugyanis a kislányt rémálmok formájában kísérti a szörnyű éjszaka emléke.

Nyitókép: MTI/Varga György