Szabadulhat Szegedről a legelvetemültebb sorozatgyilkos

A szerb származású Magda Marinko 1993 decemberében Kecskeméten megölt egy házaspárt és egy náluk tartózkodó vendéget. Nem sokkal később Orosházán megfojtott egy nőt, az asszony két gyermekét megbilincselte, de életben hagyta őket. Ugyanebben az időszakban a határon túl, Palicson és Szabadkán öt gyilkosságot követett el. Magyarországon négy gyilkosság miatt tudták elítélni, de nagy valószínűséggel a szegedi Z. Nagy család brutális kiirtása is az ő és emberei lelkén szárad.

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, de 25 év után feltételesen szabadlábra bocsátható. A Blikk cikke szerint ha a bíró ki is engedi a rácsok mögül, azonnal Szerbiába szállítják, ahol további negyven év fegyház vár rá. A nyomozási bíró mérlegeli az elítélt börtönben tanúsított magaviseletét, megnézi, az évek alatt hány jutalmat vagy büntetést gyűjtött be. Pszichológus is megvizsgálja a rabot, hogy mentálisan milyen állapotban van.

Keveset tudni arról, hogy a szerb származású sorozatgyilkos hogyan viselkedik a Szegedi Fegyház és Börtönben, a lap szerint 200 napot róttak ki rá, mert rátámadt egy börtönőrre.

Nyitókép: ismeretlen