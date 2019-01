Kivágták az ajtóból, ellopták Banksy graffitijét Párizsban

A Bataclan koncerthelyszín egyik oldalsó vészkijáratára festett alkotás egy gyászoló fiatal nőt ábrázolt. A festményt kivágták és eltávolították az ajtóról - számolt be róla vasárnap a BBC News.

"Mélyen fel vagyunk háborodva. Banksy műve az emlékezés szimbóluma, és mindannyiunk tulajdona: a helyieké, a párizsiaké és a világ összes polgáráé, tőlünk vették el" - írta Twitter-oldalán a Bataclan.

The #Bataclan artwork by Banksy was stolen!

I share the indignation of the @bataclan_ team. This homage of #Banksy was inseparable from the martyred concert hall.

I share a deep anger & worry too about the upsurge in thefts of #streetart works in #Paris, #Berlin... Vigilance! pic.twitter.com/mMFfQBJRRd