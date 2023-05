Martha Stewart 81 évesen lett a Sports Illustrated fürdőruhás címlapmodellje - fotók

Martha Stewart 81 évesen lett a Sports Illustrated fürdőruhás címlapmodellje - jelentette be hétfőn a képes magazin. Tavaly a 74 éves Maye Musk pózolt a lap fürdőruhás különszámában.

Martha Stewart üzletasszony és médiaszemélyiség hétfőn az Instagramon azt írta: remélhetőleg ez a címlap arra ösztönöz majd másokat is, hogy "próbáljanak ki új dolgokat, legyenek az életük bármilyen korszakában".

Martha Stewart is continuing to make her mark -- this time on the cover of the 2023 SI Swimsuit issue!https://t.co/WqY9v7EwQR — Sports Illustrated Swimsuit (@SI_Swimsuit) May 15, 2023