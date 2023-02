Csak első ránézésre jó buli pénzért kutyát sétáltatni – emberhalál lett belőle

Bethany Lane, a manhattani Whistle and Wag kutyasétáltató cég alapítója három jól megtermett eb társaságában fényképezkedett. Nem csoda, hogy mosolygott: kicsit képzavarnak tűnhet, de a kutyák személyében rátalált az aranytojást tojó tyúkra.

Lane 11 éve sétáltatja gazdag környékeken élő, jómódú ügyfelei kutyáit. Még diákként kezdte, hogy fizetni tudja az egyetemi élet költségeit, 2014-től azonban már New York elegáns West Village környékén, profi háziállat-gondozó céget üzemeltet és maga is alkalmaz sétáltatókat.

Mint a The New York Times-nak elmondta, hatalmas a kereslet a szolgáltatásra – egy ügyfélnek 35 dollárt számlázott ki egyetlen sétáért – és az éves keresete meghaladta a 100 ezer dollárt.

Bethany nemcsak céggé nőtte ki magát egyszemélyes sétáltatóból, hanem vett magának egy négyszobás víkendházat New Jersey-ben és elmondása szerint akkor jár étterembe és nyaralni, amikor kedve szottyan rá. De hogy miért futott fel így az üzlet? Az Állatok Elleni Kegyetlenkedést Vizsgáló Amerikai Társaság nevű szervezet szerint a pandémia idején 23 millió amerikai háztartás szerzett be háziállatot, azaz, minden ötödik. Most azonban, a járvány elmúltával sok gazdi visszatért a munkahelyre.

Azok számára, aki azt hiszik, hogy a kutyasétáltatással gyorsan és könnyen lehet pénzt keresni, intő jel lehet egy 28 éves brit nő januári halála. A sétáltatót az a nyolc kutya marta halálra, akiket kivitt sétálni. Az eset a Surrey megyében található Carterhamben történt – szemtanúk szerint azt követően, hogy a kutyák egyike megharapta egy arra járó másik kutya gazdáját, saját sétáltatójára támadt.

A többi kutya ekkor „farkasfalka módjára” csapott le a nőre.

A már haldokló áldozatot arra járó lovasok fedezték fel. A kiérkező mentők már nem tudták megmenteni.

A rendőrség lefoglalta a kutyákat – de nem járt úgy el, mint a veszélyes harci kutyák esetében, amikor elaltatják az állatokat. A hatóság szerint egyik kutya sem volt tiltott fajtából való.

Az ügy több napon át tartó témát szolgáltatott a médiának, és szakértők emlékeztettek: annak ellenére, hogy a kutyák háziállatok, egy stresszes helyzetben bekapcsolnak a vad ösztöneik és agresszívekké válthatnak – például, amikor több kutya van egy helyen, és néhány összekap.

Colin Tennant kutya- és macskaviselkedési szakértő szerint az állatok ilyenkor „adrenalinrohamot” élnek át. „A harci helyzet magas energiaszintje további agressziót szülhet, amit visszaöntenek az összecsapásba” – fogalmazott. Előfordulhat, hogy a sétáltató elvesztette az egyensúlyát és ezután mentek neki. „Ilyenkor falkán belüli harc indulhat és a kutyák bárkit megharaphatnak, még olyanokat is, akik segíteni próbálnak” – mondta Tennant a The Sun című bulvárlapnak. Egy másik szakértő arról beszélt: gyakran akkor eszkalálódik a helyzet, amikor az egyik gazda maga is túl agresszíven próbálja megvédeni a saját kutyáját egy másiktól. Közben szemtanúk, akik napokkal korábban is látták a sétáltatót, azt mondták, hogy

a nő ideges volt, és nem tűnt úgy, hogy ura az állatoknak.

Nagy-Britanniában a különböző önkormányzatok eltérő módon szabályozzák, hogy egy ember egyszerre hány kutyával sétálhat.

(Fotónk illusztráció.)

Nyitókép: Pixabay