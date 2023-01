Ha könnyű pénzkeresetre vágyik, adunk egy ötletet

Egy New Yorkban élő nő mellékállásban kezdett kutyát sétáltatni, de annyira beindult az üzlet, hogy később már céget is alapított erre a bizniszre. A The New York Times szerint a tengerentúlon minimum 100 ezer dollárt (átszámítva 36 millió forintot) is megkeresnek a kutyasétáltatók, de Budapesten sem fizet rosszul az üzlet - írja az index.hu.

A 35 éves Bethany Lane 11 évvel ezelőtt kezdett kutyákat sétáltatni mellékállásban, miután elvégezte az egyetemet, és New Yorkba költözött. Akkoriban lakbért és diákhitelt is kellett fizetnie, ezért úgy döntött, hogy kiegészíti a keresetét a négylábúak sétáltatásával. Az üzlet később annyira beindult, hogy 2014-ben megalapította kisállatgondozó cégét, és újabb kutyasétáltatókat vett fel alkalmazottként. A The New York Timesnak azt mondta, hogy

dollárban számolva tavaly hat számjegyű összeget tudott hazavinni.

Az üzlet a koronavírus járvány után lódult meg. A Covid-19 idején ugyanis több mint 23 millió amerikai háztartás – országosan majdnem minden ötödik – szerzett be kutyát vagy macskát. Most viszont, hogy az amerikaiak visszatértek az irodába, valakinek gondoskodnia kell ezekről a házi kedvencekről.

A kutyasétáltatás Budapesten is egyre nagyobb üzlet. Van, aki egy órás sétáért 7 ezer forintot kér. Mások ennél kevesebbért is megfuttatják a kutyákat. Az árak egyelőre 1500 és 2800 forint között változnak a fővárosban. Ellenben a karantén alatt nálunk is sokan szereztek be háziállatot, akikről az otthoni munka visszaszorulásával, valakinek gondoskodnia kell. Egy "profi" kutyasétáltató egyébként egyszerre akár több ebbel is tud foglalkozni, ami nyilván sokkal nagyobb bevételt is jelent.

