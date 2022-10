Világrekorder portré készült II. Erzsébetről - kép

Amal Larhlid egy kis Piper PA-28 géppel csütörtökön két óra alatt rajzolta az égre a néhai uralkodó koronás arcképét. Az összegyűlt pénzt a brit Hospice szolgálat kapja.

A portré, amit a ForeFlight repüléstervező program segítségével készített, 104 kilométer hosszú és 64 kilométer széles volt. A királynő arca Oxford fölé esett, a koronája Milton Keynestől Warwickshire-ig húzódott, a koronagyémánt pedig éppen Northampton fölé jutott.

"Sok generációt inspirált, hetven évig szentelte magát az ország szolgálatának" - írta a királynőről Larhlid a JustGiving adománygyűjtő oldalon.

Pilot @amal_larhlid wanted to pay tribute to the late Queen and raise money for @hospiceuk, so earlier today she completed the world’s largest portrait of Queen Elizabeth II. https://t.co/79BHv357dQ pic.twitter.com/CAl5Vfemr9 — Flightradar24 (@flightradar24) October 6, 2022