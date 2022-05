Nem vonult börtönbe a veronai buszbaleset okozója Magyarországon

Tavaly októberben ítélték el hat év letöltendő börtönbüntetésre a veronai buszbaleset sofőrjét V. Jánost. Az olasz törvények szerint fél évvel a határozat után meg kell kezdeni a büntetés letöltését. A Bors arról írt: a Békéscsabán élő sofőrről a városban azt beszélik, hogy már megkezdte büntetése letöltését, de ha ez igaz is, biztosan nem itthon.

A lap munkatársai otthonában is keresték a volt sofőrt, de csak az élettárásval tudtak beszélni. A hölgy csupán annnyit mondott:

- János nincs itthon!

A cikk szerint miután megkérdezték, hogy az elítélt vajon bevonult-e a börtönbe, a tudósítás szerint a nő indulatossá vált.

A Bors arról is írt, hogy miután több szomszéddal is beszéltek, hogy a férfit már régóta nem látták, pedig korábban „sokat mászkált az utcán”. Az egyik hölgy viszont arról számolt be, hogy néhány nappal ezelőtt még beszélt két szót a férfival, aki „nagyon meggyötörtnek tűnt”.