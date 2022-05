15 éve tűnt el Madeleine McCann

Az akkor három éves Madeleine McCann 2007 május harmadikán tűnt el a portugáliai Praia de Luzban bérelt apartmanból: azóta semmit sem tudni tartózkodási helyéről vagy arról, egyáltalán életben van-e. Szülei azonban még mindig azt remélik, hogy élve kerülhet elő, írja a Sky News.

"Függetlenül attól, mi történik, Madeleine mindig a lányunk marad, akivel igazán szörnyű bűntényt követtek el. Igaz, hogy a bizonytalanság gyengeséget szül, a tudás és a bizonyosság viszont erőt ad, és éppen ezért a válaszok, az igazság iránti igényünk alapvető fontosságú. Hálásak vagyunk az Egyesült Királyság, Portugália és Németország hatóságainak a folyamatos munkáért és elkötelezettségért, mivel ez az együttes rendőri erőfeszítés az, ami eredményre vezet, és elhozza nekünk azokat a válaszokat" - írták a szülők, Gerry és Kate McCann az évforduló napján.

Kérdéses a gyanúsított alibije

Az eltűnés 15. évfordulójával egy időben a kislány elrablásával hivatalosan is meggyanúsított Christian B. azt állította, hogy az eset idején egy fiatal növel volt együtt a lakókocsijában, aki meg is tudja ezt az alibit erősíteni. Állítása szerint a nőt Faróból szállította a reptérre, a rendőrök pedig megállították és le is fotózták őket.

A német gyanúsítottat később a reptéren paprikaspray birtoklása miatt le is tartóztatták állítása szerint. A férfi szerint a portugál rendőrségnek vannak birtokában olyan dokumentumok, amelyek alátámasztják állításait. A német rendőrség a lakóautóban fekvő nőről készített fényképet talált meg egy nemi erőszak ügyében folytatott nyomozás során - ezért a nemi erőszakért Christian B. jelenleg hétéves börtönbüntetését tölti Németországban.

Amikor a férfi először beszélt az alibijéről, nem tudta felidézni a nő teljes nevét, de úgy tudni, azóta már sikerült azonosítania.

Ha igaz, amit állít, akkor az alibi ellentmondana a mobiltelefon-adatokból származó fontos, de közvetett bizonyítékoknak, amelyek a rendőrség szerint a férfi közel volt ahhoz a lakáshoz, ahonnan Madeleine eltűnt az ágyából.

Az elévülés miatt lett hivatalos gyanúsított

A rendőrök szerint a gyanúsított mobiltelefonja a faluban volt, amikor 19.32 és 20.02 óra között hívást fogadott. Madeleine szülei szerint este 21 és 22 óra között tűnt el. Christian B. ragaszkodik ahhoz, hogy 22 órakor már kilométerekre volt a part mentén kelet felé, Faro irányába.

Hans Christian Wolters német ügyész, a Madeleine-ügy vezetője szerint ha bármi felmentheti a férfit, azt meg fogja osztani a hatóságokkal, majd ők ellenőrzik az adatokat.

"Eddig semmit sem mondott nekünk, nem adott alibit, tehát csak azokból a bizonyítékokból dolgozhatunk, amelyeket eddig találtunk a nyomozás során, azokban pedig nincs semmi, ami felmentené" - fogalmazott.

Két héttel ezelőttig ugyanakkor hivatalosan meg sem hallgatták a férfit, aki négy éve fő gyanúsított. A portugál hatóságok is csak

most tették hivatalos gyanúsítottá őt

annak érdekében, hogy az ügy ne évülhessen el. Hivatalos gyanúsítottként ugyanakkor joga volt hallgatni, amivel élt is.

Valószínűleg már nem él a lány

Madeleine szülei az apartman közelében, az üdülőkomplexumban vacsoráztak barátaikkal az eltűnés idején, a kislányt a fiatalabb ikertestvéreivel hagyták a házban. Ők és barátaik felváltva, rendszeresen ellenőrizték az alvó gyerekeket. Egykor McCannékat gyanúsították lányuk eltűnésével, de később minden gyanú alól felmentették őket.

A portugál rendőrségtől és a brit Scotland Yardtól 2017-ben vették át a nyomozást a német hatóságok, amikor a gyanúsított egyik barátja elmondta nekik, hogy Christian B. állítólag azt állította, hogy tudja, mi történt Madeleine-nel.

"Két év alatt nem találtunk egyetlen olyan darabot sem a kirakósban, ami felmentette volna Christian B-t. Tényleg semmi olyat, ami talán alibi lenne. Amit kiderítettünk, az mind eléggé terhelő volt, anélkül, hogy ezt most részletezhetném. Az azonban nem látható, hogy mikor érünk az ügy végére. Nem tudom azt mondani, hogy idén biztosan befejezzük a vizsgálatokat" - mondta Wolters, aki korábban azt mondta, úgy véli, Madeleine már nem él, de azt nem árulta el, mi alapján hiszi ezt.

Christian B. ellen három másik szexuális zaklatás vádja miatt is nyomozást folytatnak, köztük egy fiatal ír nő, Hazel Behan megerőszakolása miatt, aki 2004-ben üdülési képviselőként dolgozott Algarve-ban. A nő nyilvánosan beszélt arról, hogy megerőszakolták a Praia da Rocha-i apartmanjában, és lemondott a névtelenséghez való jogáról.

Nyitókép: Jeff J Mitchell/Getty Images