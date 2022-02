Valentin-nap: furcsa ünnepi tradíciók csókmaratontól a tankkal írt üzenetig

A szerelmesek napján sokan kedveskednek virággal, csokoládéval vagy másféle apró ajándékkal kedvesüknek, esetleg szeretteiknek, de vannak olyanok, akik ennél jóval látványosabb vagy meglepőbb gesztusokat gyakorolnak választottjuk felé.

A Euronews cikke ilyen érdekességeket gyűjtött össze tankkal elmondott szerelemtől kezdve egy állati jó megoldásig.

Csókverseny Szerbiában

Az évente megrendezett verseny minden bizonnyal nem véletlenül esik éppen erre a napra. Vrnjacka Banja falucska a helyszíne, az első versenyen pedig, 2020-ban 13 pár indult el. Az esemény egy, a teljes települést bevonó fesztivál része, melyen minden a szerelemről szól. Két éve Irena és Djordje Boric nyerte a megmérettetést 112 perccel - ez valószínűleg senkit sem lepett meg, mivel ötödik éve viszik el ők a pálmát.

Boldogító igen a víz alatt

Thaiföld Trang tartományában már 1996 óta rendeznek víz alatti esküvőket, melyeket Valentin-napra időzítenek. Huszonkét éve az esemény még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a leghosszabb víz alatti esküvő. A ceremónián csak képzett búvárok vehetnek részt: akad, aki igazi menyasszonyi ruhát is vesz felszerelése fölé. A vízhatlan házassági anyakönyvi kivonatot még odalent megkapják az ifjú párok.

Lánykérés tankkal

Tizenhat tankból kirajzolódó szív: egy orosz katona 2020-ban úgy gondolta, ezzel a romantikus gesztussal kéri meg szerelme kezét. Gyenyisz Kazanycev barátnője mit sem sejtve ment be a férfival a tankszív közepére, ahol vörös rózsák kíséretében megtörtént a lánykérés is, és természetesen elhangzott egy igen is.

Fából faragott szerelmi kanál

A walesi Llanddwyn szigetén nem csokoládé, hanem egy 17. századi hagyomány mutatja meg, ki az, akit igazán szeretnek. Évszázadok óta díszesen faragott kanalakat készítenek ugyanis az itteniek szerelmüknek, legyen szó Valentin-napról, lánykérésről, házasságról vagy évfordulóról. Ezeket nem feltétlenül kell a férfiaknak maguknak elkészíteniük, manufaktúrák is foglalkoznak a különleges szerelmi zálog elkészítésével.

Állati szerelem - és bosszú

Valentin-napon számos állatkertben kapnak szív alakú ételeket az állatok. Egy kanadai létesítmény azonban azt gondolta, kiszolgálja azokat is, akikben negatív érzéseket kelt a nap egy friss szakítás miatt: exeik után nevezhetnek el bogarakat az érintettek, amennyiben adományt is küldenek az állatkertnek.

Nyitókép: Pexels.com