Tragédiával végződött az otthonszülés

Kétszáz kilométert vezetett egy 35 éves nő Miskolcról Budaörsre, hogy dúláknál hozza világra gyermekét. Az újszülött azonban nem sírt fel – írja a Bors.

A dúlák értesítették az egyik, koraszülött-mentésre szakosodott céget, ám a szolgálat sem tudott segíteni, csak a kisfiú halálának beálltát tudta megállapítani.

A sokkos állapotban lévő nőhöz riasztották a mentőket. A kismamát be is szállították az egyik fővárosi kórház szülészetére, ahol megkapta az alapvető ellátást. Egy nappal később haza is engedték.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségének gyanúja miatt. A nyomozók szakértők bevonásával keresik a választ többek között arra a kérdésre, hogy kórházi körülmények között megmenthették-e volna a kisfiú életét, illetve pontosan mi okozta a gyermek halálát.

Nyitókép: pixabay