Milliárdos vagyon sorsa múlik Hosszú Katinkáék válásán

Hosszú Katinka és edző-férje, Shane Tusup vélhetően peren kívül próbál megegyezni – írja a Blikk.

A lap szerint a háromszoros olimpiai bajnok úszónő és férje továbbra is szünetelteti válóperüket, ezt már csak szeptemberig tehetik meg, utána újra be kell adniuk a keresetet. Ha nem jutnak közös nevezőre, mindketten sokat bukhatnak. Az egyezkedés nem megy gyorsan, mivel az egykori sikerpárosnak milliárdos vagyonon kell osztozkodnia, amit tovább bonyolít, hogy nemcsak kézzel fogható dolgokról kell dönteniük. Nem tudni, mi lesz közösen alapított úszóklubjuk, az Iron Aquatics sorsa, ahogy az is bizonytalan, hogy az együtt felépített Iron Lady márkájuk túléli-e viszályukat.

Hosszú Katinka és Shane Tusup jelenleg az Egyesült Államokban, Kaliforniában tartózkodik, a lap információi szerint azért, hogy peren kívül egyezzenek meg. Ugyanis az amerikai tréner Mill Valley-ben élő bankár édesapja kezeli több százmillió forintnyi pénzüket.

„A peren kívüli megállapodás mindig eredményesebb, mindkét fél érdekét szolgálja, és nincs illetékvonzata. A magyar jog szerint ilyenkor nincs szükség külön eljárásra, így a válást is hamarabb kimondhatja a bíróság” – mondta dr. Kónya Tamás ügyvéd.