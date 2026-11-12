A politikai elemző naivnak nevezte Magyar Pétert

„Mostantól már ilyen lesz a politika, vagy ez csak egy átmeneti állapot, aminek a végén majd táncolunk egy kicsit a sírokon, de aztán a politikusok ismét azzal foglalkoznak a nyilvánosságban, amit közügyeknek neveznek?” – írta Török Gábor.

Mindez azért merült fel a politikai elemzőben, mert látta azt az üzengetést, ami Varga Judit és Magyar Péter között szerdán, a parlamentben és a közösségi médiában kialakult – számolt be róla a 24.hu.

Varga Juditot mint korábbi igazságügyi minisztert hallgatta meg szerdán a Országgyűlés Végrehajtási Visszaéléseket Feltáró Vizsgálóbizottsága. Az ülésen a Magyar által 2023-ban a volt feleségéről készített hangfelvétel is szóba került, amelyen Varga arról beszél, hogy Rogánék kihúzatták magukat a Völner–Schadl-ügy nyomozati irataiból.

A volt miniszter a hangfelvételek kapcsán azt mondta, szerinte fontos lenne, hogy átmenjen az embereknek, hogy „mit is tett ez az ember a feleségével”. A Tavaszi szél című filmet is felhozta, amiben meglátása szerint „a korábbi bántalmazó, lehallgató, bosszúálló gonosz válik áldozattá, sőt nemzeti hőssé”.

A vizsgálóbizottsági meghallgatás után nem sokkal a miniszterelnök a vele kapcsolatban elhangzott „személyes és méltatlan állítások” miatt egy rövid posztban megismételte, hogy „nem haragszik” volt feleségére, és hálás a múltért. Egy másik kritikára válaszolva hozzátette, hogy közös gyerekfelügyelet és heti váltott nevelés mellett nincs gyermektartási díj, ezt kérték a bíróságtól is a válásuk után, ennek ellenére 600 ezer forintot fizet Vargának. Erre a volt miniszter szintén kommentben azt reagálta, „nem hinném…”

Magyar Péter mindezek után, Török Gábornak a cikk elején idézett bejegyzésére ugyancsak hozzászólásban, egy röhögős emoji kíséretében a letartóztatott Orbán Áronra utalva azt válaszolta: „pontosan tudod, hogy ez volt a céljuk. Elterelni az emberkereskedő testvérről a figyelmet. Nem kell adni a naivat.”

Török egy újabb kommentben erre azt írta a miniszterelnöknek, hogy

„Péter, ha így lenne, ha így van, ahogy írod (azaz a cél a figyelem elterelése, vagyis ide terelése volt), akkor itt bizony Te voltál igazán naiv vagy óvatlan, mert ezekkel a személyes és tisztán magánjellegű kommentekkel és a bizonylatok megosztásával lett igazán erős a történet.”