Rendkívüli ülésen tárgyalhatja a 2027-es költségvetés tervezetét a parlament – a nap hírei

Rendkívüli ülésen tárgyalhatja jövő héten, hétfőn, kedden és szerdán a 2027-es költségvetés tervezetét a parlament. A 2027-es költségvetésben 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számolnak, a ciklus végére pedig 2,8 százalékra vinnék le a deficitet. Emellett kivezetik az árrésstopot és csökkentik a dolgozók adóterheit.

Egyeztetést kezdeményez 8 országos önkormányzati szövetség a jövő évi költségvetésről. Úgy vélik, hogy költségvetési döntések nem születhetnek meg az önkormányzati rendszer képviselőinek érdemi bevonása nélkül.

A földtörvény jövő évi átfogó módosítására készül a kormány, társadalmi egyeztetés után. Az agrár- és élelmiszer-gazdasági miniszter szerint ezt megelőzően három módosítást terveznek a törvényben: segítséget adnak a nehéz likviditási helyzetbe került gazdáknak a földbérleti díjak megfizetésénél, visszaállítják a földművelők elsőbbségét a földvásárlásoknál, továbbá erősebben védik a termőföldet.

Völner Pál államtitkár tökéletesen ellátta a saját szakterületét, a feladatát, ő pedig a végrehajtások területét teljes mértékben átadta neki a minisztériumon belül – mondta Varga Judit. Erről is beszélt a volt igazságügyminiszter az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtt. Répássy Róbert volt államtitkár pedig arról beszélt, hogy a végrehajtói klánok megtörésére törekedett az igazságügyi tárca az Orbán-kormány 2010-es hivatalba lépése után

Letartóztatta a Budai Központi Kerületi Bíróság Orbán Áront, Orbán Viktor Fidesz-elnök öccsét az embercsempészési ügyben. A nyomozási bíró egy hónapra rendelte el a férfi és élettársa letartóztatását, két társuk közül az egyik bűnügyi felügyelet alá került, a másik szabadlábon védekezhet.

Csaknem 40 helyszínen tartottak kutatást, és 23 embert hallgattak ki gyanúsítottként egy milliárdos számlagyár ügyében – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV szerint a bűnszervezetet egy korábbi államtitkár fia vezette. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint Pintér Sándor volt belügyminiszter egykori államtitkárának fiáról van szó.

Február 1-jéig letartóztatásban marad Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter és Varga-Bajusz Veronika volt államtitkár. A Kecskeméti Törvényszék ugyanis másodfokon is helybenhagyta az előzetes letartóztatás meghosszabbítását.

Hat feljelentés történt az EXIM korábbi ügyei miatt, de a bank új elnök-vezérigazgatója szerint nincs veszélyben az intézmény felelősségteljes és szabályos működése. Kiss Zalán közölte: a bank átvilágítása a következő egy-két hétben lezárul.

A fővárosi egységes parkolási rendszer kialakításáról szóló döntés felülvizsgálatát és újratárgyalását kéri a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsától. A szervezet kifogásolja, hogy a döntés az érintett kerületek bevonása és szakmai egyeztetés nélkül született.

A Charleroi helyett a Zaventem repülőtérre érkeznek jövő februártól a WizzAir brüsszeli járatai – írja az AirPortal. A légitársaság hangsúlyozza, hogy a váltással a magyar utasok lényegesen közelebb érkeznek Brüsszel belvárosához és az Európai Unió intézményeihez.

Nemzetközi logisztikai központot tervez létrehozni a magyar határ közelében, a szlovéniai Lipovciban a koperi kikötőt üzemeltető Luka Koper vállalat. A beruházás a vasúti és közúti áruszállítást kapcsolná össze, és gyorsíthatná a térségen áthaladó vasútvonal kétvágányúvá bővítését is.

Jóváhagyták az unió 2027-es költségvetését az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament tárgyalói. A keret 199,7 milliárd euró kötelezettségvállalási és 211,5 milliárd euró kifizetési előirányzatot tartalmaz. A Patrióták Európáért EP-frakció bejelentette, nem támogatják a javaslatot, mert szerintük az nem veszi figyelembe az európai gazdák és régiók érdekeit.

Drónkíséretet kapnak a teherhajók a Fekete-tengeren egy ukrán–dán közös projektben, amely az orosz támadásokkal szemben nyújtana védelmet. Az ukrán elnök a Dániában folytatott tárgyalásain jelentette be a kezdeményezést.

Irán az Európában lévő amerikai bázisokat is megfenyegette, ha a síita állam elleni támadásokra használják őket. Eközben iráni fenyegetések miatt egy katonai támaszpontra költöztették át ideiglenesen az amerikai pénzügyminisztert.

Leszavazták az amerikai hadügyminiszter ellen indított alkotmányos vádeljárást a republikánus képviselők. Az úgynevezett impeachment eljárást egy szintén republikánus képviselő indítványozta hétfőn, mert szerinte Pete Hegseth visszaélt hivatali hatalmával az iráni háború megindításakor.

Vizsgálatot indítanak az amerikai hírszerzésnél történt elbocsátások miatt a képviselőházi demokraták. Szerintük politikai nyomásra távolítottak el olyan szakembereket, akiknek az elemzései ellentmondtak Donald Trump álláspontjának.

Szerbiában őrizetbe vettek egy korábbi gazdasági minisztert, és leváltották a Biztonsági-információs Ügynökség igazgatóhelyettesét. Rade Basta volt minisztert azzal gyanúsítják, hogy több tízmillió dináros kárt okozott a Belgrádi Távfűtő Műveknek, amikor a vállalat igazgatója volt.

Több mint egymillió értékű pénzbírságot szabott ki a Metára Brazíliában a legfelsőbb választási törvényszék. Az amerikai techvállalat a vádak szerint a platformjain nem részesítette egyenlő elbánásban az október végi elnökválasztás két jelöltjét.

Portugáliában mintegy 8 ezer iskolát zártak be a Charles nevű atlanti vihar közeledte miatt, és felfüggesztették a nem alapvető közszolgáltatásokat is. Az előrejelzések szerint Magyarországot csütörtök este éri el a Nyugat- és Dél-Európában heves esőzéseket és viharos szeleket okozó ciklon.