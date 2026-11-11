Sürgős lépéseket várnak a kormányzattól az ÖNET tagjai

Közös közleményükben azt írták: az önkormányzatok a működésüket, kötelező feladataik ellátását és pénzügyi mozgásterüket alapvetően meghatározó kérdések többségében továbbra sem rendelkeznek a felelős tervezéshez szükséges információkkal, ami érdemben akadályozza a kiszámítható önkormányzati gazdálkodást és indokolatlan bizonytalanságot teremt a helyi közszolgáltatások tervezésében.

A nyolc országos önkormányzati érdekszövetség közös és egyértelmű álláspontja, hogy az önkormányzatokat érintő költségvetési döntések nem születhetnek meg az önkormányzati rendszer képviselőinek érdemi bevonása nélkül. Kiemelték: az önkormányzatok nem pusztán végrehajtói a központi döntéseknek, hanem a közfeladatok ellátásáért közvetlen felelősséget viselő, önálló demokratikus intézmények. Ennek megfelelően a velük folytatott egyeztetés nem lehet formális kötelezettség vagy utólagos tájékoztatás: annak a döntéshozatal előkészítésének szerves részét kell képeznie.

A szövetségek elvárják, hogy a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium teljesítse korábbi vállalását: vállaljon felelősséget az érdemi párbeszéd megteremtéséért, és haladéktalanul biztosítsa az ÖNET összehívásának feltételeit, hogy a helyi önkormányzatok képviselői megfelelő időben, teljes körű tájékoztatás mellett fejthessék ki szakmai álláspontjukat.

A kezdeményezést aláírói a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége, a Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége, a Kisvárosok Szövetsége és a Magyar Faluszövetség.