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Nyitókép: Pixabay

Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó egy része – a nap hírei

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Elküldte a kormány a V-Hídnak a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5 százaléka a pénzügyminiszter szerint, bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök – a nap legfontosabb hírei.

Elküldte a kormány a V-Hídnak a Déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, az ügyben büntetőfeljelentést tesznek, versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Vitézy Dávid hozzátette: a V-Híd együttműködésétól függ, hogy mikor indulhat meg az új kivitelezői tender. A tárcavezető a pénteki kormányzati tájékoztatón jelentette be, hogy a minisztérium felfüggeszti a Déli körvasút beruházását, továbbá kizárja a V-Hidat a folyó vasútépítési munkákból. Elmondta: az alapos gyanú szerint a kivitelezési közbeszerzés során jogsértő összejátszás történt. Az Európai Bizottság két hete arról tájékoztatta Magyarországot, hogy minden uniós támogatást megvon ettől a beruházástól.

Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó 5 százaléka - közölte a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott: a kormány a társadalmi felelősségvállalás eszközének tekinti ezt az adónemet. Megerősítette, hogy 2027 januárjától bevezetik a vagyonadót: a mérték a tervek szerint az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonok esetében 1 százalék, a 100 milliárd forint fölötti vagyonoknál pedig a 100 milliárd forint feletti részre vonatkozóan 1,5 százalék lesz, önbevallásos alapon. A kormány vagyonadó-javaslatáról október 14-ig tart a társadalmi egyeztetés. Közben a KDNP felszólította a kormányt, hogy vegye ki a vagyonadó tervezetéből a gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemeket.

Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott: az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra, a csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. Az MNB elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet.

Csaknem 20 milliárd forint értékben kötött informatikai szerződések és kifizetések ügyében kezdeményezett vizsgálatot, és feljelentéseket is tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium. A tárcavezető azt is közölte: felvetődik a hűtlen kezelés gyanúja is. Tanács Zoltán szerint komoly kérdések merülnek fel a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökséget, amelynek az elszámolásaiban szállodák és ékszerek is szerepeltek.

Bírálta az orosz dízelre kivetett amerikai szankciók átmeneti feloldását az Európai Unió és az ukrán elnök. Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki megegyezése értelmében Oroszország rövid időn belül 3 millió tonna gázolajat juttathat az amerikai és a világpiacra, ami az amerikai elnök várakozása szerint mérsékelheti az árakat. Az uniós intézmények vezetői szerint a döntés gyengíti a Moszkvára nehezedő nyomást és háborús bevételhez juttatja Oroszországot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén úgy vélte, hogy a megállapodás a háborút finanszírozza.

A legutóbbi jelentések szerint 15 ember, köztük három gyerek meghalt az ukrajnai Zaporizzsját ért szombat hajnali orosz légitámadásban. Az újabb csapásokban 16-an megsebesültek. Az ukrán rendőrség szerint az orosz erők öt irányított légibombát dobtak a város lakónegyedeire.

A megállapodás reményében csökkentené a következő uniós költségvetés mértékét az EU soros elnökségét betöltő Írország. Dublin célja az év végi megegyezés. A javaslat értelmében több mint 140 milliárd euróval csökkentenék az EU következő, 2028-tól érvényes, eredetileg 2 ezer milliárd euróra tervezett, hétéves költségvetését.

Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést XIV. Leó pápa. A katolikus egyházfő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott: a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.

Visszakerült a börtönbe a méreginjekciós kivégzést Tennessee államban túlélő amerikai nő. Az ötvenéves Christa Pike-ot a szeptember 30-i sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Abba a női börtönbe vitték vissza, ahol már harminc éve fogva tartják

Lengyelországban újabb támadás történt egy iskolában. Kevesebb mint egy hét alatt ez a harmadik eset. A rendőrség közlése szerint most egy varsói felsőoktatási intézményben egy 21 éves nő sebesített meg három embert egy veszélyes tárggyal. A sebesültek állapota nem életveszélyes.

Heves viharok okoztak áradásokat, földcsuszamlásokat és közlekedési fennakadásokat Dél-Olaszországban. Calabriában villámárvíz öntött el utcákat, járműveket sodort a tengerbe, és több út járhatatlanná vált. A meteorológusok további jelentős esőzésekre figyelmeztetnek.

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Kezdőlap    Belföld    Felajánlható lesz közcélokra a vagyonadó egy része – a nap hírei

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